Lucid Motors wollte eigentlich im April bei der New York Autoshow die Serienversion seines ersten Elektroautos vorstellen. Die Premiere der Limousine Air musste dann aber wegen des Coronavirus verschoben werden. Nun gab das US-Startup einen aktualisierten Zeitplan bekannt: Der fertige Air werde am 9. September im Rahmen einer Online-Präsentation enthüllt.

Die mittlerweile über 1000 Angestellten des Unternehmens würden sukzessive an ihren Arbeitsplatz zurückkehren. Kein Mitarbeiter sei entlassen oder beurlaubt worden, erklärte Lucid Motors. Das Herunterfahren der Geschäftstätigkeit infolge der Pandemie habe die Entwicklungsarbeit nur geringfügig beeinträchtigt. Mehr als 160 in den letzten drei Monaten angeheuerte neue Mitarbeiter würden dabei helfen, dass es jetzt schnell weitergeht. Bis Ende des Jahres soll die Belegschaft mit insgesamt 700 Personen ausgebaut werden.

Firmen- und Technikchef Peter Rawlinson bekräftigte, dass Lucid Motor trotz der derzeitigen Herausforderungen vorhabe, ein „wegweisendes“ Elektroauto auf den Markt zu bringen. Er stellt weiter in Aussicht, dass der Air bei der Reichweite in seinem Segment führend sein wird. Rawlinson war früher für die Technik des ersten Großserienfahrzeugs Model S von Elektroauto-Branchenprimus Tesla verantwortlich. Für den Lucid Air hat er neue Maßstäbe bei der Effizienz und der in der Praxis mit einer Ladung der Batterie erzielbaren Reichweite versprochen.

Neben der Fertigentwicklung des Air treibe Lucid Motors den Ausbau der Infrastruktur für die Produktion voran – hier habe man „große Fortschritte“ gemacht, heißt es. Die erste Phase der eigens gebauten Elektroauto-Fabrik im US-Bundesstaat Arizona liege im Plan für die Fertigstellung in diesem Jahr. „Wir errichten eine brandneue Fabrik, um das weltweit erste echte Luxus-Elektroauto zu bauen“, so Produktionschef Peter Hochholdinger, der zuvor bei Tesla sowie Audi tätig war.

Der Air wurde 2016 erstmals gezeigt, seitdem hat Lucid Motors das Elektroauto laut Rawlinson wesentlich weiterentwickelt. So komme statt einem 400- nun ein 900-Volt-System und damit Spitzentechnologie zum Einsatz. Der Lucid-Chef strebt für das Erstlingswerk des Anbieters eine Autobahn-Reichweite von über 640 Kilometer an. Das Modell könne mit ein bis drei Motoren für bis zu 1800 PS ausgerüstet werden. Zu Beginn werde eine Version mit zwei Motoren und 1000 PS angeboten.

Das Geld für seine Pläne – später soll es weitere Elektroauto-Baureihen geben – stellt Lucid Motors unter anderem der saudi-arabische Staatsfonds PIF zur Verfügung. Dieser beteiligte sich 2018 mit über einer Milliarde Dollar an dem Startup. Der Lucid Air sollte eigentlich 2020 in den USA starten und 2021 nach Europa kommen. Mit der Produktion soll zwar weiter in diesem Jahr begonnen werden, Green Car Reports zufolge werden Käufer aber erst ab Anfang 2021 ihre Elektroautos erhalten.