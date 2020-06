Die Diskussion über die theoretische und tatsächliche Klimafreundlichkeit von Elektroautos schien abzuflauen, nachdem sich neben Europas größtem Autokonzern Volkswagen auch die Bundesregierung zu der alternativen Antriebsart bekannt hat. Das unter anderem durch Förderung des Bundes finanzierte Forschungsinstitut IfW Kiel kritisiert nun aber: Aktuelle Studien, die dem E-Auto mit dem derzeitigen Strommix eine positive Klimabilanz attestieren, würden den steigenden Stromverbrauch vernachlässigen.

Bei einer vollständigen Umstellung auf Elektromobilität im deutschen Pkw-Bereich würde der Strombedarf um fast 20 Prozent steigen, heißt es in einer Mitteilung des Instituts. Im Vergleich zu einer Situation ohne Ausbau der E-Mobilität erfordere dies eine stärkere Verstromung fossiler Energieträger, wenn man von gleich hoher Verfügbarkeit erneuerbarer Energien ausgeht. Elektroautos würden damit zu 73 Prozent höheren Treibhausgasemissionen als moderne Diesel-Pkw führen. Der Grund: Es sei klimaschonender, mit erneuerbaren Energien den Anteil fossiler Energieträger – insbesondere von Kohle – im Strommix zu reduzieren, als damit Elektroautos zu betanken.

„Elektroautos fahren heutzutage de facto mit 100 Prozent Kohlestrom“, sagt Ulrich Schmidt, Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universität zu Kiel. „Denn der Anteil erneuerbarer Energie an ihrem Stromverbrauch steht nicht zur Verfügung, um fossile Energieträger an anderer Stelle zu verdrängen, und der erhöhte Strombedarf erfordert die zusätzliche Nutzung fossiler Energieträger.“

„Große Fehlkalkulation“

Schmidt hat in der IfW-Stellungnahme „Elektromobilität und Klimaschutz: Die große Fehlkalkulation“ die Klimabilanz von E-Mobilität unter Berücksichtigung des steigenden Strombedarfs und des Strommixes untersucht. Sein Fazit: „Erst wenn die Energiewende weit fortgeschritten ist und der Strom nahezu ausschließlich aus erneuerbaren Energien besteht, ist das Elektroauto klimafreundlicher als moderne Diesel-Fahrzeuge.“

Allein mit Personenkraftwagen wurden laut Kraftfahrt-Bundesamt im Jahr 2018 insgesamt 630,84 Milliarden Kilometer zurückgelegt. Bei einem durchschnittlichen Verbrauch eines Elektroautos von 15 kWh je 100 Kilometer ergäbe dies bei vollständiger Umstellung auf Elektromobilität nur im Pkw-Bereich einen Stromverbrauch, der 18,4 Prozent der Nettostromerzeugung in Deutschland entspricht, so Schmidts Analyse.

In zwei jüngeren Studien bleibe der deutlich steigende Stromverbrauch unberücksichtigt und führe so zu einem geschönten Bild von E-Mobilität, kritisiert der Wissenschaftler. „Selbst wenn das Auto mit ‚eigenem‘ Solarstrom betankt wird, wie es eine der Studien empfiehlt, wäre es klimafreundlicher, diesen ins Stromnetz einzuspeisen und dadurch den Anteil an Kohlestrom zu reduzieren.“ Schätzungen der EU-Kommission würden auch im Jahr 2050 noch von einem Anteil fossiler Energieträger von rund 40 Prozent ausgehen. Somit würden auch dann Elektroautos noch „de facto mit 100 Prozent Kohlestrom fahren und Emissionen von ca. 300 Gramm CO2 pro Kilometer verursachen“. Moderne Diesel-Fahrzeuge emittierten dagegen laut einer ADAC-Studie nur circa 173 CO2.

Der emissionstreibende Effekt der E-Autos im Verkehrssektor werde nur dank der Existenz des europäischen Emissionshandelssystems abgefangen, heißt es vom IfW Kiel abschließend. Durch dieses System seien die Gesamtemissionen des Energie- und Industriesektors nach oben begrenzt, während der Verkehr nicht enthalten ist. Erhöhten sich aufgrund der Elektromobilität die Emissionen im Energiesektor, werde dadurch eine Reduktion im Industriesektor erzwungen. Nur durch diesen Effekt könne die E-Mobilität derzeit zum Klimaschutz beitragen.