Nachdem Volkswagen im Dezember 2019 eine weitere Erhöhung der Investitionen in die Elektromobilität beschlossen hat, hoben die Wolfsburger kurz vor Ende des Jahres ihre Prognose für die Produktion von Stromern deutlich an.

Volkswagen wolle zum Weltmarktführer in der E-Mobilität werden und investiert dazu bis 2024 konzernweit 33 Milliarden Euro, davon 11 Milliarden in die Marke Volkswagen. „Die strategische Zielmarke von einer Million E-Autos soll neuen Planungen gemäß bereits Ende 2023 und damit zwei Jahre früher als bisher vorgesehen erreicht werden“, teilte das Unternehmen mit. Für 2025 rechne die Marke Volkswagen nun mit 1,5 Millionen produzierten E-Autos.

„Das Jahr 2020 wird ein Schlüsseljahr für die Transformation von Volkswagen: Mit dem Marktstart des ID.3 und weiteren attraktiven Modellen der ID. Familie wird unsere E-Offensive nun auch auf der Straße sichtbar“, sagte der E-Mobilitäts-Vorstand der Marke Volkswagen Thomas Ulbrich. „Die neue Gesamtplanung von 1,5 Millionen E-Autos im Jahr 2025 zeigt: Die Menschen wollen klimafreundliche, individuelle Mobilität – und wir machen das für Millionen von Menschen erschwinglich.“

Mit dem ID.3 hat Volkswagen im September das erste Modell der neu entwickelten Elektroauto-Familie ID. vorgestellt. Der Kompaktwagen basiert auf dem Modularen E-Antriebs-Baukasten (MEB) des Konzerns und bietet als erster rein elektrischer Volkswagen Reichweiten von bis zu 550 Kilometern. Mittlerweile haben den ID.3 Unternehmensangaben nach mehr als 37.000 Kunden reserviert und als Frühbucher eine Anzahlung geleistet.

Die Produktion des ID.3 ist im November im Werk Zwickau angelaufen, ab 2021 sollen dort bis zu 330.000 E-Fahrzeuge pro Jahr vom Band rollen. Der Standort soll zum größten und leistungsfähigsten E-Auto-Werk Europas werden. Auch international würden die Vorbereitungen zum Anlauf der geplanten elektrischen ID.-Baureihen in China und den USA auf Hochtouren laufen, so Volkswagen.

Im kommenden Jahr will Europas größter Autohersteller seine E-Offensive fortsetzen und weiter beschleunigen. Nach den ersten Auslieferungen des ID.3 soll die ID.-Familie um weitere Mitglieder wachsen: Das erste vollelektrische SUV der Marke – die Serienversion des ID. CROZZ – feiert im Laufe des nächsten Jahres seine Weltpremiere, kündigte Volkswagen an. Auch die Produktion des Elektroautos soll noch in 2020 in Zwickau starten. Im chinesischen Anting werde außerdem das weltweit zweite Volkswagen-Werk die Produktion von E-Autos auf MEB-Basis aufnehmen.