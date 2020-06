Das belgische Unternehmen Addax Motors hat ein neues leichtes Nutzfahrzeug mit rein elektrischem Antrieb vorgestellt: den MT15n. Der kleine Batterie-Transporter mit N1-Homologation bietet je nach Ausführung eine Reichweite von bis zu 132 Kilometern gemäß WLTP-Norm.

Beim 3590 mm langen und 1390 mm breiten MT15n handelt es sich um die Weiterentwicklung der bisher angebotenen Baureihe MT15. Der für den Einsatz im urbanen Raum konzipierte Lieferwagen verfügt über ein zulässiges Gesamtgewicht von 1910 Kilogramm und kann mit verschiedenen Aufbauten versehen werden. Der kleine Stromer eignet sich laut Addax vor allem für den Einsatz in der Grünpflege, im Paketdienst-Geschäft oder für leichte Gütertransporte.

Der MT15n wird von einem Elektromotor mit 12 kW (16 PS) Leistung und 120 Nm Drehmoment angetrieben. Die Energie dafür stellt eine Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie mit 14,4 kWh Speicherkapazität bereit. In der Standardversion ist eine Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h und eine Reichweite von 114 Kilometern nach WLTP möglich. Eine zweite, maximal 55 km/h schnelle Variante schafft 132 Kilometer mit einer Ladung. „Volltanken“ lässt sich der E-Transporter dem Hersteller zufolge an einer 230-V-Steckdose in höchstens 6,5 Stunden.

Der MT15n erlaubt je nach Aufbau eine Zuladung von bis zu 1000 Kilogram. Als Aufbauvarianten werden ein kippbarer Container, eine offene Ladefläche, ein geschlossener Aufbau mit bis zu 5 m³ Ladevolumen und ein Kühlcontainer angeboten. Der MT15n kann zudem in einer Ausführung als Basis für individuelle Aufbauten erworben werden. Darüber hinaus gibt es weitere Möglichkeiten zur Individualisierung, etwa eine Modellversion mit spezieller Getriebeübersetzung für ungebremste Anhängelasten bis 565 Kilogramm, eine effizientere Heizung sowie Radio, Bluetooth-Freisprecheinrichtung oder eine Rückfahrkamera.

Preise für den MT15n hat Addax noch nicht genannt. Für die Bestellung und Auslieferung in Deutschland soll das hiesige Händlernetz ausgebaut werden. Die aktuelle Lieferzeit beträgt laut den Belgiern je nach gewählter Ausrüstung acht bis zwölf Wochen.