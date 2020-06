Die Hyundai Motor Group will ihre Marken Hyundai und Kia zu führenden Unternehmen der zukünftigen Mobilität machen, insbesondere in den Bereichen Elektromobilität und Digitalisierung. Zum Jahreswechsel stellten Hyundai und Kia umfassende Pläne vor, für die sie Milliardeninvestitionen vorsehen. Bei ihrer Marktoffensive setzen die Unternehmen auch auf weitere Partnerschaften und Startups.

Der Autokonzern kündigte Ende Juni die „EV & Battery Challenge“ an. Zusammen mit dem ebenfalls aus Südkorea stammenden Akkufertiger LG Chem wolle man bis zu zehn junge Unternehmen für Investments und Kooperation im Elektroauto- und Batteriebereich finden. Das Ziel: Die Startups sollen später bei zentralen Technologien mit Hyundai, Kia und LG Chem zusammenarbeiten. Der Wettbewerb knüpft an die im letzten Jahr von LG Chem durchgeführte „Battery Challenge“ an.

Die ausgewählten Startups sollen die Möglichkeit erhalten, Machbarkeitsstudien in enger Kooperation mit Hyundai, Kia und LG Chem durchzuführen und dabei das technische Know-how sowie die Ressourcen und Labors der Sponsoren zu nutzen. Um sich dafür zu bewerben, können sie im Rahmen der „EV & Battery Challenge“ ihre Technologien und Geschäftsmodelle vorstellen. Hyundai, Kia und LG Chem wollen mit dem Wettbewerb „wichtige technologische Möglichkeiten, die für ihre Kunden einen Mehrwert darstellen, für sich erkennen und sichern“, heißt es.

Aufgerufen zur Teilnahme sind Startups, die über Prototypen und Technologien in einem der folgenden Bereiche verfügen: Laden und Flottenmanagement, Leistungselektronik und Komponenten, Personalisierungs-Services und Batteriemanagement sowie Systeme, Materialien, Recycling und Herstellung. Bewerbungen sind bis zum 28. August 2020 möglich.

Bis zum Jahr 2025 will die Hyundai Motor Group insgesamt 44 Modelle mit E-Technik anbieten, darunter 23 batteriebetriebene Modelle. In diesem Jahr ist die Einführung von hybriden und plug-in-hybriden Varianten bestehender SUV-Modelle vorgesehen. 11 der bis Mitte des nächsten Jahrzehnts neu kommenden Fahrzeuge wollen die Südkoreaner exklusiv rein elektrisch verkaufen, das erste davon im nächsten Jahr.