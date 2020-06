Der Präsident des Verbandes Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) hat sich Ende Juni für mehr Förderung von Wasserstoff-E-Mobilität ausgesprochen, der derzeitige Fokus der Politik auf reine Batterie-Technik sei fehlgeleitet. Untermauert wird diese Meinung von der im Auftrag des VDMA erstellten aktuellen Studie „Antrieb im Wandel – Auswirkungen der Brennstoffzellentechnologie auf den Maschinen- und Anlagenbau und die Zulieferindustrie“.

Die Brennstoffzelle wird laut den Studienautoren von 2030 an mit einem „signifikanten Anteil“ in mit Wasserstoff betriebenen Pkw, Nutzfahrzeugen und mobilen Maschinen vertreten sein. Allein 11 Milliarden Euro Umsatz für Brennstoffzellen-Komponenten im Pkw seien im Jahr 2040 in Europa möglich. In der Folge würden hier rund 68.000 Arbeitsplätze entstehen. „Für die Maschinenbauindustrie ist die Brennstoffzellentechnologie in Bezug auf Wertschöpfung und Arbeitsplätze eine große Chance“, kommentiert der stellvertretende VDMA-Hauptgeschäftsführer Hartmut Rauen die Ergebnisse. „Wir sind hier global noch in der Pole-Position und können in Deutschland und Europa die ganze Wertschöpfungskette abbilden.“

Der Analyse zufolge wird ab 2030 die Elektrifizierung im Pkw-Bereich durch eine steigende Anzahl von Brennstoffzellen-Fahrzeugen unterstützt. Japan und Südkorea positionieren sich demnach bereits als Vorreiter hinsichtlich der Nutzung von entsprechenden Mobilen als Teil einer Wasserstoff-Wirtschaft. Insgesamt wird der Absatz von Brennstoffzellen-Fahrzeugen gemäß der Auswertung zwischen 2030 und 2040 von einer auf über zehn Millionen ansteigen, was einem Marktanteil von 12 Prozent entspricht.

„Das Segment der schweren Nutzfahrzeuge wird eine Schlüsselrolle bei der Einführung der Brennstoffzellentechnologie spielen“, sagt Rauen. „Aufgrund der Anwendungsprofile setzt sich der Trend zur Brennstoffzelle früh durch.“ Insbesondere in Europa existiere mit den strengen Emissionsgrenzwerten ein klarer Treiber für Brennstoffzellen-Antriebe. Aufgrund des hohen Energiedurchsatzes werde zudem der Aufbau der Infrastruktur maßgeblich durch die Nutzfahrzeuge bestimmt. Dies betreffe die Erzeugung des Wasserstoffs genauso wie die Distribution bis zum Aufbau der erforderlichen Tankstellen.

Chancen für den Maschinenbau in Europa

In den fünf für die Studie betrachteten Märkten wird ein Umsatzpotenzial für Brennstoffzellen- und Wasserstofftanksysteme von rund 75 Milliarden Euro jährlich erwartet. Zieht man davon Gewinne, Gemeinkosten, Materialien und Rohstoffe ab, verbleiben den Berechnungen nach über 20 Milliarden Euro reine Wertschöpfung, davon drei Milliarden Euro in Europa. Basierend auf der Analyse der betroffenen Industriesektoren würde dieser Anteil der Wertschöpfung rund 63.000 Arbeitsplätze schaffen, davon mehr als 15.000 direkt oder indirekt in der Fertigung. Darüber hinaus werden laut Studie 2040 fast acht Milliarden Euro an Investitionen in Maschinen und Produktionsanlagen benötigt, um die erwartete Marktnachfrage zu bedienen. Dadurch sollen zusätzlich rund 5000 weitere Arbeitsplätze im Bereich des Maschinenbaus in Europa entstehen.

„Der erfolgreiche Zieleinlauf beim Antrieb im Wandel ist wahrlich kein Selbstläufer“, betont Rauen. Der Transformationsprozess stelle die Unternehmen vor gewaltige Aufgaben. „Öffentliche Mittel müssen am Anfang der Wertschöpfungskette investiert werden – in Forschung und Lehre, in berufliche Qualifizierung und somit auch in intelligente Produktionstechnologien und Produkte“, so der VDMA-Mann. Dabei dürfe der Wandel nicht starr auf eine Technologie gestützt werden, stattdessen gelte es, „technologieoffen jeweils die beste Alternative für die jeweilige Anwendung“ zu entwickeln. „Die Politik ist aufgefordert, durch das Setzen langfristiger Rahmenbedingungen Planungssicherheit für die Unternehmen zu schaffen“, sagt Rauen.