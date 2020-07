Volkswagen-Vorstandschef Herbert Diess soll sich stärker auf den gesamten Wolfsburger Vielmarkenkonzern konzentrieren, den Chefposten bei VW Pkw gibt er daher ab. Bei der Kernmarke ist künftig der bisherige COO Ralf Brandstätter der CEO. In einer der Automobilwoche vorliegenden Mitteilung an die Mitarbeiter erklärte der neue Markenchef seine Prioritäten.

Brandstätter versicherte der Belegschaft mit Blick auf die Herausforderungen durch die Coronavirus-Krise, dass sich VW „auf dem richtigen Weg“ befinde. Das Unternehmen werde die Folgen der Pandemie überwinden, die Transformation der Branche meistern und gestärkt daraus hervorgehen.

Der neue VW-Chef wird die von Diess beschlossene Strategie Transform 2025+ fortführen – diese sei „ein starker Plan“ und VWs Handbuch für die Zukunft. „Wir haben uns früh auf den Weg in Richtung Elektro gemacht. Wir gehen die Digitalisierung des Autos und des Unternehmens konsequent an. Und wir achten bei all dem sehr genau darauf, dass wir uns die gewaltigen Zukunftsinvestitionen auch leisten können“, so Brandstätter.

Die erste Phase der Strategie, die die Marktführerschaft bei der Elektromobilität bis 2025 vorsieht, habe VW erfolgreich abgeschlossen. Jetzt starte „Phase zwei“, in der die E-Mobilität auf die Straße gebracht werde. In den vergangenen Jahren habe VW die Profitabilität deutlich gesteigert, das Jahr 2019 mit einem Rekordergebnis abgeschlossen. Das sei eine gute Ausgangsbasis und helfe, die aktuelle Situation zu meistern.

„Unsere Marke hat starke Produkte“, unterstrich Brandstätter. VW stelle in diesem Jahr 34 neue Modelle vor – „mehr als je zuvor“. In Europa stehe in diesem Jahr der Golf 8 im Fokus, von dem in den kommenden Wochen und Monaten mit GTE, GTD, GTI, R weitere „emotionale Derivate“ angeboten würden. „Außerdem zeigen wir aktuell mit dem Arteon Shooting Brake, dass wir auch Premium können. Und mit dem ID.3 und ID.4 bringen wir jetzt Elektromobilität für alle auf die Straße“, so Brandstätter.

Der VW-CEO mahnte in dem Schreiben an seine Mitarbeiter, dass die derzeitige Lage „absolute Kostendisziplin“ erfordere. Finanzielle Stabilität habe “ allerhöchste Priorität“, jede Ausgabe gehöre auf den Prüfstand. Gleichzeitig gelte es aber auch, die Kunden vom Kauf eines Volkswagens zu überzeugen. „Nur dann werden wir das Herzstück unseres Unternehmens – die Produktion – wieder voll auslasten können“, betonte Brandstätter.

„Die Folgen der Corona-Krise zu bewältigen, ist aktuell das Gebot der Stunde“, schrieb Brandstätter abschließend. „Gleichzeitig wollen wir Volkswagen erfolgreich durch die Transformation in Elektromobilität und Digitalisierung führen. Ich bin davon überzeugt: Unser Teamgeist trägt uns. Das war schon immer die Stärke von Volkswagen. Lassen Sie uns weiter alles in die Waagschale werfen, um diese herausfordernde Situation zu überwinden.“