Nach dem offiziellen Start des Kompaktwagens ID.3 bringt VW als nächstes Modell der neuen Elektroauto-Marke ID. die Baureihe ID.4 auf den Markt. Bei diesem Modell handelt es sich um ein Kompakt-SUV, das auf der Ende 2017 präsentierten Studie ID. Crozz aufbaut. Vor wenigen Monaten gab VW einen konkreten Ausblick auf den ID.4, nun sind im Netz offenbar Fotos der finalen Version aufgetaucht.

Mehrere Medien berichten über die Bilder, Automotive News hat deren Echtheit eigenen Angaben nach bestätigen können. VW habe sich auf Anfrage der Branchenzeitung aber nicht zu den Aufnahmen äußern wollen. Die Fotos zeigen, dass sich das finale Fahrzeug eng an der in diesem Jahr präsentierten Vorserienversion orientiert. Die Zugehörigkeit zur vollelektrischen ID.-Familie ist deutlich zu erkennen, insbesondere durch den technisch nicht mehr erforderlichen Frontgrill.

Der etwas größer als der VW Tiguan ausfallende ID.4 ist das erste Fahrzeug auf VWs neuer, nur für Elektroautos konzipierten MEB-Plattform, das auch in den USA angeboten wird. Dort soll es Ende 2020 eingeführt werden. Auch in Deutschland dürfte der ID.4 noch in diesem Jahr zu den Händlern kommen – wann genau, ist offen. Konkretes zur Technik und den Preisen wurde bisher ebenfalls nicht veröffentlicht.

Der Chef der Kernmarke VW Ralf Brandstätter hat für den ID.4 je nach Variante „bis zu 500 Kilometer“ Reichweite in Aussicht gestellt. Über den zugrundeliegen ID. CROZZ hieß es, dass er 225 kW (306 PS) leistet. Als Ladezeit für 80 Prozent der Batteriekapazität wurden bei modernster Technik 30 Minuten genannt. Eingeführt wird das Batterie-SUV laut Brandstätter mit Heckantrieb, später soll eine Version mit Allradantrieb folgen. Wie alle Modelle auf MEB soll der ID.4 dank der kompakten E-Antriebstechnik viel Platz im Innenraum bieten. Die Bedienung des digitalisierten Cockpits soll weitgehend über Touch-Flächen und intelligente Sprachsteuerung erfolgen.

Unbestätigten Berichten zufolge bereitet VW auch eine Coupé-Variante des ID.4 vor: den ID.5. Das Modellpaket solle die Baureihe zum „Welt-Elektroauto“ machen. VW erwarte für SUV und Coupé über den Lebenszyklus zwei Millionen Einheiten. Darunter soll sich auch eine Hochleistungs-Variante mit dem neuen Kürzel GTX am Heck befinden.