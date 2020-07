Ab diesem Jahr bringt BMW neue Elektroautos sowie weitere Plug-in-Hybrid-Versionen bestehender Modelle auf den Markt. Die Produktion der dafür benötigten E-Antriebe beschleunigen die Bayern nun durch die Eröffnung ihres „Kompetenzzentrum E-Antriebsproduktion“ in Dingolfing. Die jährlichen Fertigungskapazitäten an dem Standort werden zudem auf E-Antriebe für 500.000 elektrifizierte Fahrzeuge ausgebaut.

In Dingolfing, dem größten europäischen Fertigungsstandort des Konzerns, entstehen seit 2013 E-Antriebskomponenten. Im Fokus steht dabei künftig die fünfte Generation der elektrischen Antriebstechnologie von BMW, die E-Motor, Getriebe und Leistungselektronik in einem zentralen Gehäuse zusammenfasst. Der neue Antrieb feiert seine Premiere im später in diesem Jahr in China in die Produktion gehenden Batterie-SUV BMW iX3.

In dem Kompetenzzentrum in Dingolfing produziert BMW jetzt auf acht Produktionslinien E-Antriebskomponenten wie Batteriemodule, Hochvoltbatterien und E-Motoren für seine elektrifizierten Fahrzeuge. In den kommenden Jahren sollen weitere vier Linien aufgebaut und die Produktionskapazität so deutlich erhöht werden.

„Wir fahren die Elektromobilität weiter hoch und setzen Maßstäbe bei der Transformation unserer Industrie. Schon 2022 werden wir allein in Dingolfing E-Antriebe für über eine halbe Million elektrifizierte Fahrzeuge pro Jahr fertigen können“, so BMW-Chef Oliver Zipse. „Gleichzeitig produzieren wir vollelektrische Fahrzeuge, Plug-in-Hybride und Modelle mit Verbrennungsmotor im jeweils nachgefragten Mix auf einem Band und bieten unseren Kunden so die ‚Power of Choice‘. Das zeigt: Wir haben die Weichen gestellt, um den Wandel unserer Industrie zu einer echten Erfolgsgeschichte zu machen.“

Das BMW Group Werk Dingolfing sei „ein Paradebeispiel für die Transformation in der Automobilindustrie hin zur E-Mobilität“, sagt Werksleiter Christoph Schröder. „Wir haben hier alles unter einem Dach: Die Produktion von Hochvoltbatterien, E-Motoren und elektrifizierten Fahrzeugen.“ Schon heute seien rund zehn Prozent aller in Dingolfing produzierten Fahrzeuge elektrifiziert. Mit dem Anlauf des Technologieträgers BMW iNext im Jahr 2021 könne das Werk vollelektrische Fahrzeuge, Plug-in-Hybride und Modelle mit Verbrennungsmotor auf einem Band produzieren.

Im nächsten Jahr soll ein Viertel der in Europa verkauften Fahrzeuge der BMW Group einen elektrischen Antrieb haben, 2025 ein Drittel und 2030 die Hälfte. 2023 sollen dazu 25 elektrifizierte Modelle im Angebot sein, etwa die Hälfte davon mit rein elektrischem Antrieb. Der Betriebsrat von BMW hat kürzlich gefordert, dass neben flexiblen Architekturen auch reine Elektroauto-Plattformen eingesetzt werden. Mit der aktuellen Strategie hält das Management den Konzern aber für „optimal aufgestellt“.