Renault ist einer der Pioniere bei reiner E-Mobilität und hat in Europa mit dem Kleinwagen ZOE eines der seit Jahren beliebtesten Elektroautos im Programm. Die Franzosen haben kürzlich eingeräumt, durch neue Wettbewerber unter Druck zu geraten – insbesondere Anbieter aus China. Noch läuft das Stromer-Geschäft aber sehr gut.

Der ZOE war im letzten Jahr mit 9431 Einheiten von Januar bis Dezember erneut Deutschlands meistgekauftes Elektroauto. Renault teilte nun einen neuen Bestwert mit: In Europa seien im Juni mehr als 11.000 Bestellungen für den ZOE eingegangen. Der größte Markt für das Elektroauto sei Frankreich, dort habe man mit dreimal so vielen Bestellungen als im Juni 2019 einen weiteren Rekord erzielt.

Der Automarkt ist infolge der Coronavirus-Krise weltweit eingebrochen, im Gegensatz zu klassischen Verbrennern weisen Elektroautos und Hybride vielerorts aber Wachstumszahlen auf. Diese Entwicklung wird hierzulande von hohen, vor kurzem nochmals erweiterten staatlichen Zuschüssen getrieben: Für den ZOE gibt es aktuell vom Bund 3000 Euro Prämie, hinzu kommt ein Nettonachlass in gleicher Höhe der Hersteller – Renault gewährte im Juni sogar etwas mehr. Im Rahmen des deutschen Corona-Konjunkturpakets soll der staatliche Anteil der Prämie demnächst verdoppelt werden, für den ZOE gibt es dann 9000 Euro netto – wohl auch mehrere Monate rückwirkend.

Renaults Erfolgs-Elektroauto wurde 2012 eingeführt, seit 2019 ist die Baureihe in der zweiten Generation erhältlich. Das Grundmodell bietet für 21.900 Euro vor Förderung zuzüglich Batteriemiete ab 74 Euro ein Akkupaket mit 41 kWh Kapazität für 316 Kilometer Reichweite gemäß WLTP-Norm. Das ab 23.900 Euro kostende Top-Modell mit 52-kWh-Batterie schafft 395 Kilometer mit einer Ladung. Via CCS-Schnellladung lässt sich der Energiespeicher mit 50 kW Gleichstrom in 30 Minuten für weitere 150 Kilometer füllen.

Auf Wunsch bietet Renault den ZOE statt mit monatlicher Batteriemiete auch mit Kaufakkus an: Die preisliche Differenz zwischen den Versionen mit Batteriemiete und Batteriekauf beträgt unabhängig von der Kapazität 8090 Euro. Im Kaufpreis enthalten sind eine Garantie von acht Jahren oder 160.000 Kilometer sowie eine garantierte Leistungsfähigkeit von mindestens 66 Prozent der zu Beginn vorhandenen Ladekapazität.