Audi hat im März 2019 mit dem Q4 e-tron concept ein kommendes kompaktes Elektro-SUV vorgestellt. Auch dessen nun enthüllte Coupé-Variante Q4 Sportback e-tron concept wird in Serie gehen – laut Audi wie das klassische SUV schon im nächsten Jahr.

Die Sportback-Silhouette fällt nach hinten ab. Die Dachlinie geht in geneigte D-Säulen über und endet in Höhe der unteren Fensterkante in einem horizontalen Spoiler. Technisch sind Q4 e-tron concept und Q4 Sportback e-tron concept eineiige Zwillinge. Die Abmessungen sind nahezu identisch: Mit 4,60 Meter Außenlänge fällt der Sportback um einen Zentimeter gestreckter aus, mit einer Höhe von 1,60 m um einen Zentimeter flacher. Die Breite von 1,90 m und der Radstand von 2,77 Meter sind bei den Q4-Varianten gleich.

Der wie der Q4 e-tron concept auf dem Modularen Elektrifizierungs-Baukasten (MEB) des Mutterkonzerns Volkswagen basierende Q4 Sportback e-tron concept positioniert sich mit seinen Abmessungen im oberen Drittel der Kompaktklasse. Der Innenraum liegt laut Audi mindestens eine Klasse höher. Da zudem kein Kardantunnel das Platzangebot einschränke, biete das SUV-Coupé „ein ungeahntes Maß an Raumkomfort“, vor allem bei der Beinfreiheit vorne und noch stärker im Fond.

Hinter dem Lenkrad befindet sich im Q4 Sportback e-tron concept Audis „Virtual Cockpit“ mit den wichtigsten Anzeigeelementen für Geschwindigkeit, Ladezustand und Navigation. Neu ist ein großformatiges Head-up-Display mit Augmented Reality-Funktion. Es kann wichtige graphische Informationen – etwa Richtungspfeile zum Abbiegen – in den Straßenverlauf einblenden. Auf den Lenkradspeichen dienen Touch-Bedienfelder dazu, häufig genutzte Funktionen anzuwählen. Zentral, oberhalb der Mittelkonsole findet sich ein 12,3 Zoll großer Touchscreen für Anzeige und Bedienung von Infotainment und Fahrzeugfunktionen. Unterhalb davon gibt es eine Tastenleiste zur Steuerung der Klimaanlage.

Die Antriebstechnik der Q4-Konzeptfahrzeuge gibt Audi zufolge einen Ausblick auf die Spitzenmotorisierung der Serienmodelle. Zwei Elektromotoren mobilisieren im Q4 e-tron concept und Q4 Sportback e-tron concept 225 kW (306 PS) Systemleistung. Die Antriebsleistung wird mittels Audis Allradantrieb quattro auf die Straße gebracht. „Dank exzellenter Traktion“ absolvieren beide Q4-Versionen den Sprint auf Tempo 100 in 6,3 Sekunden, heißt es. Die Höchstgeschwindigkeit wird bei 180 km/h begrenzt.

Um den höchsten Wirkungsgrad zu erzielen, nutzt der Q4 Sportback e-tron concept in den meisten Fällen hauptsächlich seine hintere, 150 kW (204 PS) starke E-Maschine – einen permanent erregten Synchronmotor. Fordert der Fahrer mehr Leistung an, als die hintere E-Maschine bereitstellen kann, legt der elektrische Allradantrieb mittels des vorderen Asynchronmotors mit 75 kW (102 PS) die Momente Richtung Vorderachse. Das geschieht auch vorausschauend, um bei Glätte oder schneller Kurvenfahrt für Sicherheit zu sorgen.

Die Batterie für den Vortrieb nimmt zwischen den Achsen nahezu die gesamte Fläche im Unterbodenbereich des Q4 Sportback e-tron concept ein, ihre Kapazität beträgt 82 kWh. Die Reichweite gibt Audi mit mehr als 450 Kilometer gemäß WLTP-Standard an. Versionen mit Heckantrieb sollen über 500 E-Kilometer mit einer Ladung schaffen. Geladen wird die Batterie mit maximal 125 Kilowatt, damit sollen sich in etwas mehr als 30 Minuten 80 Prozent der Gesamtkapazität erreichen lassen.