Die zukünftigen Restwerte von Elektroautos gelten vielen als große Unbekannte. Bisher halten sich die Preise für gebrauchte Stromer gut, da es auf dem Markt noch nicht wirklich viele Angebote gibt. Der zunehmend durch staatliche Subventionen getriebene Boom der E-Mobilität lässt den Wiederverkaufswert laut Experten jedoch bereits sinken.

Für neue Elektroautos gab es bisher in Deutschland über den „Umweltbonus“ einen Nettozuschuss von 6000 Euro, jeweils zur Hälfte vom Bund und den Herstellern. Der staatliche Anteil wurde vor kurzem im Rahmen des Corona-Konjunkturpakets verdoppelt, die E-Auto-Prämie beträgt jetzt bis zu 9000 Euro. Für Verbrenner gibt es – bis auf die vorübergehende breite Absenkung der Mehrwertsteuer – keine Förderung. Die Branche kann sich also in den nächsten Monaten auf eine größere Nachfrage nach elektrischen Neuwagen einstellen, das Geschäft mit gebrauchten E-Autos könnte dagegen schwieriger werden.

„Das ist ein zweischneidiges Schwert. Natürlich werden wir mit der Prämie mehr verkaufen, aber bei den jungen Gebrauchten können wir mal eben 2000 Euro wegstreichen“, sagte Jürgen Sangl der Automobilwoche. Der Mitinhaber von Auto Sangl, einem auf Elektroautos spezialisierten Mitsubishi- und Hyundai-Händler aus Landsberg am Lech, glaubt, dass bis zu drei Jahre alte Gebrauchte 1000 bis 1500 Euro weniger bringen. Bei den Zweijährigen rechnet er mit um die 2000 Euro weniger, bei Jahreswagen sogar mit 3000 Euro. Seine Firma werde versuchen, das durch um 500 bis 1000 Euro reduzierte Neuwagenrabatte zu reduzieren.

Die Deutsche Automobil Treuhand (DAT) bestätigt den Druck auf das Geschäft mit gebrauchten Elektroautos. „Der Startwert des Neufahrzeugs wird zum Zeitpunkt der Neuzulassung um über 9000 Euro gesenkt“ – ein solches Niveau werde normalerweise erst nach zwei bis drei Jahren erreicht, so der Leiter der DAT-Fahrzeugbewertung Martin Weiss gegenüber der Automobilwoche. Die Marktbeobachter hatten bereits Ende 2019 ihre Restwertprognosen gesenkt, als die erste Erhöhung des Umweltbonus von 3000 auf 6000 Euro beschlossen wurde.

Kleinwagen besonders stark betroffen

Laut Maarten Baljet vom Restwert-Spezialisten BF Analytics wird sich der höhere Umweltbonus prozentual am stärksten auf die Restwerte der günstigen Kleinwagen auswirken. Für Modelle wie den VW e-up! (aktuell ab 21.421,01 Euro ohne Förderung) oder den Smart EQ ForTwo (ab 21.386,89 Euro) würden Kunden in den nächsten Monaten nur noch rund die Hälfte des Listenpreises zahlen. Eine direkte Verbindung von Nachlass und Restwert sieht Baljet nicht. „Der Restwerteinfluss ist immer geringer als die Prämienerhöhung.“

Der bis Ende 2021 verfügbare 9000-Euro-Zuschuss für Elektroautos wird Baljet zufolge einen langfristigen Effekt auf den Markt haben. „Man muss davon ausgehen, dass sich die Maßnahmen auch auf die Erwartungshaltung der Verbraucher auswirkt“, sagte er. Wieder auf ein höheres Preisniveau zurückzukehren, werde schwierig für die Hersteller.