Tesla treibt in der Brandenburger Gemeinde Grünheide nahe Berlin den Bau seiner geplanten ersten Elektroauto-Fabrik in Europa voran. Kürzlich wurde bekannt, dass es wohl anders als ursprünglich vorgesehen keine Batteriefertigung hierzulande geben wird. Dafür soll an dem hiesigen Standort neueste Produktionstechnik für Pkw eingesetzt werden – und möglicherweise ein neues Modell entstehen.

Volvo hat Berichten zufolge kürzlich in Schweden ein Exemplar von Teslas neuem, bisher nur in den USA ausgelieferten Mittelklasse-SUV Model Y registriert. In der Automobilbranche ist es üblich, dass die Hersteller Produkte der Konkurrenz erwerben, um deren Technologie zu analysieren. Unternehmenschef Elon Musk reagierte via Twitter auf einen der Volvo-Artikel und erklärte: „Das Berliner Model Y muss man im Auge behalten. Es handelt sich um eine Revolution im automobilen Karosseriebau (endlich)“. In einem folgenden Tweet deutete Musk weitere neue Methoden für den Karosseriebau an.

Tesla stellt einen wesentlichen Teil des Heck-Rahmens des Model Y in seinem US-Stammwerk in Fremont quasi nur noch aus zwei großen Stücken her, bei der Mittelklasse-Limousine Model 3 sind es noch rund 70 Teile. Zukünftig könnte die Fertigung sogar nahezu am Stück möglich sein. Ob dieses Vorgehen eins zu eins nach Deutschland gebracht wird, oder ob etwa ein weiter modifiziertes Vorgehen geplant ist, bleibt abzuwarten. Das Model Y soll in Deutschland direkt aus der lokalen neuen „Gigafactory“ von Tesla ausgeliefert werden. Nach aktuellem Stand wird das 2021 der Fall sein.

Ein Tesla speziell für Europa?

In einer weiteren aktuellen Twitter-Mitteilung antwortete der Tesla-Chef einem Nutzer, der nach einem unterhalb des Model Y angesiedelten Elektroauto für europäische Städte fragte. Es würde sich anbieten, das Design und die Entwicklung eines solchen Modells in Deutschland anzusiedeln, meinte Musk. Weiter äußerte er sich nicht dazu.

Musk hat bereits Anfang des Jahres angedeutet, dass Tesla einen kompakten Stromer unterhalb des 2017 eingeführten Model 3 anbieten könnte. Dabei ging es allerdings um den geplanten Aufbau eines Design- und Entwicklungszentrums in China. Dort könnte demnach unter anderem ein neues Elektroauto für den weltweiten Markt konzipiert werden – über den chinesischen Dienst Wechat veröffentlichte Tesla einen ersten Entwurf. Auch in Deutschland soll es ein Entwicklungs- und Designzentrum geben, möglicherweise denkt Tesla also über mehrere von regionalen Märkten inspirierte E-Autos nach.