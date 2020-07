Die EnBW-Tochter Netze BW, der größte Verteilnetzbetreiber Baden-Württembergs, arbeitet im Rahmen einer Reihe von Feldtests an Lösungen für die möglichst effiziente und reibungslose Integration privater Elektroauto-Ladeinfrastruktur. Dies kann laut einer Studie insbesondere durch sogenanntes netzdienliches Lastmanagement erreicht werden.

Mit einer Deckelung der Ladeleistung in privaten Haushalten auf 5,5 kW „während der vier kritischen Stunden ab 19 Uhr“ ließen sich zukünftige Lastspitzen entscheidend glätten. Im Schnitt könnten dadurch pro Stromkreis zehn bis zwanzig zusätzliche E-Fahrzeuge angeschlossen werden. „Ein einfaches, aber wirksames Konzept, Laden zu ermöglichen ohne dass das Stromnetz überlastet wird“, so der Technische Geschäftsführer der Netze BW Martin Konermann. In über drei Viertel der Ortsnetze sollte damit selbst bei starkem Hochlauf der privaten Ladeinfrastruktur eine aufwändige Verstärkung zumindest mittelfristig vermeidbar sein. Zudem ließe sich mit einem zusätzlichen, intelligenten Lastmanagement der bedarfsgerechte Netzausbau in stark belasteten Strängen effizienter gestalten.

Die zusammen mit der RWTH Aachen erstellte Studie legt ein Änderung des regulatorischen Rahmens nahe: Die zukünftige Ausgestaltung des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) könnte „perspektivisch eine verpflichtende Steuerung privater Ladeinfrastruktur durch den Netzbetreiber“ vorsehen, glaubt Konermann. Erfahrungsgemäß seien viele Fahrer eines Elektroautos zu netzdienlichem Laden bereit. Für andere, die sich auf Spitzenglättung nicht einlassen wollen und mehr gesicherte Leistung brauchen, müssten dann abweichende Regelungen gefunden werden.

Im Mittelpunkt der Analyse des Instituts für Elektrische Anlagen und Netze, Digitalisierung und Energiewirtschaft (IAEW) der RWTH Aachen stand der für Verteilnetzbetreiber am wenigsten planbare Bereich der privaten Haushalte. Um den Bedarf in den maximal 100.000 in Frage kommenden Ortsnetzsträngen abzuschätzen, wählte die Netze BW fünfzig als repräsentativ für die meisten denkbaren Konstellationen geltende aus. Angenommen wurde ein Ausbau bis zu je einer 11 kW Wallbox und einem E-Fahrzeug pro Hausanschluss. Auf Basis auf Untersuchungen zur Mobilität in Deutschland geht die Auswertung beim Ladeverhalten von einer „natürlichen Gleichzeitigkeit“ aus. Sollte es marktgetrieben jedoch künstlich zu gleichzeitigem Laden kommen, „wäre viel früher ein deutlich umfangreicherer Netzausbau nötig“, heißt es.

An den technischen Lösungen arbeitet die Netze BW in ihren „NETZlaboren“, darunter dem „E-Mobility-Carré“ in Tamm im Kreis Ludwigsburg oder dem in mehreren Kommunen vorgesehenen „Intelligenten Heimladen“. Das erste Pilotprojekt, die „E-Mobility-Allee“ in Ostfildern nahe Stuttgart, wurde bereits abgeschlossen.