Das US-Startup Nikola Motor hat Anfang des Jahres bekanntgegeben, neben Lkw mit wahlweise reinem Batterie-Antrieb oder zusätzlichem Wasserstoff-Brennstoffzellen-System auch einen Pickup-Truck zu bauen. Zu dem ebenfalls mit zwei alternativen Antrieben geplanten Modell „Badger“ wurden nun weitere Details verraten.

Nikola Motor will seinen ersten E-Pkw von einem anderen Unternehmen fertigen lassen, das laut einem Bericht von InsideEVs eine eigene Variante des Badger bringen könnte. Das Portal spekuliert, dass es sich dabei um den derzeit mit der französischen PSA-Gruppe fusionierenden Fiat-Chrysler-Konzern handelt.

Bereits bekannt ist, dass der 5900 mm lange und 2160 mm breite Badger im Batterie-Betrieb bis zu 483 Kilometer am Stück schaffen soll. Mit zusätzlicher Brennstoffzellen-Technik an Bord sollen mithilfe von Wasserstoff knapp 966 Kilometer möglich sein. Im Gespräch mit Journalisten gab Nikola-Motor-Chef und -Gründer Trevor Milton kürzlich weitere Informationen preis.

Der Badger wird laut Milton 2022 zunächst US-weit in der Batterie-Variante angeboten. Die Ausführung mit Brennstoffzelle soll im Jahr darauf „langsam“ und nur in den Bundesstaaten starten, in denen es die Lkw von Nikola Motor mit Brennstoffzellen-Unterstützung und das dazu geplante Netz an Wasserstoff-Tankstellen gibt. Milton erklärte, dass der Badger voraussichtlich kombiniert mit einem Kontingent an Wasserstoff für die ersten Jahre nach der Übergabe verkauft wird. Noch sei hier aber nichts entschieden.

Der Pickup-Truck von Nikola Motor wird auch in der mit Strom und Wasserstoff arbeitenden Version eine große Batterie mit über 100 kWh Kapazität nutzen, kündigte Milton an. Die E-Motoren des Fahrzeugs sollen sich dabei wahlweise nur mit der Batterie oder dem Brennstoffzellen-System antreiben lassen, der Fahrer könne das individuell einstellen. Der alleinige Betrieb mit der Brennstoffzelle werde insbesondere bei sehr niedrigen Temperaturen von Vorteil sein, bei denen Batterien stark an Leistung einbüßen. Ein weiterer Vorteil sei, dass die Brennstoffzellen-Technik die Fahrerkabine schneller und ohne zusätzliches Heizelement wärmen könne.

Ob der Badger nach Europa kommt, bleibt abzuwarten. Bestätigt ist bislang nur die Einführung eines für die hiesigen Anforderungen entwickelten Lkw. Der Nikola Tre soll ab 2021 in einem Joint Venture mit der italienischen Nutzfahrzeugmarke Iveco auf die Straßen kommen. Die Tankinfrastruktur für schwere Wasserstoff-Nutzfahrzeuge will Nikola Motor unter anderem in einem Konsortium mit internationalen Konzernen wie Toyota, Hyundai und Shell vorantreiben.