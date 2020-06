Das Kerngeschäft der Nikola Motor Company sind Elektro-Lkw mit Batterie-Antrieb sowie optionaler Brennstoffzellen-Wasserstoff-Technik für mehr Reichweite. Flankierend treibt das US-Startup zu Entwicklungs- und Testzwecken kleinere Fahrzeuge wie das E-Quad NZT voran. Anfang dieses Jahres wurde außerdem ein elektrischer Pickup-Truck angekündigt. Das Modell „Badger“ soll bald bestellt werden können, auch die Produktionspläne kommen laut dem Hersteller voran.

Nikola-Motor-Gründer Trevor Milton teilte im Juni mit, dass man mit drei Autoherstellern über ein Gemeinschaftsunternehmen für den Badger verhandele. Den gewählten Partner für das Projekt werde man „in wenigen Monaten“ bekanntgeben. Der Nikola-Pickup solle 2022 oder früher starten, sagte Milton. Es sei weiter geplant, eine rein batterieelektrische und eine wasserstoff-elektrische Brennstoffzellen-Variante anzubieten. Vorbestellungen sollen ab Ende dieses Monats möglich sein.

Nikola Motor hat angekündigt, dass der 5900 mm lange und 2160 mm breite Badger im Batterie-Betrieb bis zu 483 Kilometer am Stück schaffen werde. Mit zusätzlichem Brennstoffzellen-Wasserstoff-System an Bord sollen knapp 966 Kilometer möglich sein. Zum Vergleich: Der für Ende 2021 in Aussicht gestellte „Cybertruck“ von Elektroauto-Branchenprimus Tesla soll exklusiv mit Batterie mehr als 800 Kilometer mit einer Ladung schaffen.

„Wir haben es unmittelbar auf das Segment des Ford F-150 abgesehen und er wird auch ein direkter Wettbewerber für den Tesla Cybertruck sein“, sagte Milton dem Tech-Portal TechCrunch zum kommenden Badger. Den vom im letzten Jahr üppig mit frischem Kapital versorgten US-Startup Rivian geplanten Elektro-Pickup R1T habe man nicht im Visier. Dieser sei kleiner und ziele auch nicht auf gewerbliche Kunden etwa aus der Baubranche ab.

Im Februar hatte Nikola Motor Entwürfe für den Badger präsentiert, Firmengründer Milton reichte kürzlich einen aktuellen Ausblick auf den Innenraum nach. Weitere Neuigkeiten oder Details zu dem ersten Pkw des Unternehmens verriet er nicht.

I wanted to post something no one has seen. @nikolamotor badger pre-production interior CAD. Notice the floor mounting system? It's throughout the truck and made to secure any loads within the vehicle safely. See quality of everything – waterproof. Hidden Fridge too:) pic.twitter.com/EttmrOuqA4

— Trevor Milton (@nikolatrevor) June 8, 2020