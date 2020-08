Mit der Tochter Polestar konzentriert sich Volvo künftig auf reine Elektroautos. Die hochwertig und sportlich positionierte Marke verkauft ihr Fahrzeuge exklusiv direkt und online. Für die Beratung der Kunden und die Besichtigung des Angebots vor Ort sowie Probefahrten sind „Polestar Spaces“ in Metropolen geplant. Der erste deutsche Showroom steht in Nordrhein-Westfalen.

Polestar eröffne am 20. August in Düsseldorf die erste Niederlassung hierzulande, berichtet die Automobilwoche. Der Investor sei die lokale Autohaus-Gruppe Adelbert Moll GmbH & Co. KG, die an ihrem Stammsitz eine exklusive Ausstellung für die schwedische Marke starte. Zu den weiteren Standorten für Deutschland sagte Polestars Regionalchef Alexander Lutz der Branchenzeitung, dass die ersten sieben Partner feststünden. Eine weitere Expansion sei möglich, vorerst jedoch nicht geplant.

„Unsere neuen Partner haben erkannt, dass Polestar von Anfang an ein Top-Image hat. Deshalb war es nicht schwer, sieben hervorragende Autohäuser für unsere Marke begeistern zu können“, so Lutz. Die weiteren Standorte in Deutschland würden in den kommenden Monaten eröffnet, auf Düsseldorf sollen Köln, Hamburg, Berlin, Stuttgart, München und Frankfurt/Main folgen. Im Osten fehle vorerst eine Repräsentanz, räumte der Deutschland-Chef ein. Mit den ersten sieben Ausstellungsflächen sei Polestar aber „in genau denjenigen Regionen vor Ort, in denen die Elektro-Mobilität den größten Zuspruch erfährt“. Wie Polestar Spaces aussehen, zeigt der Ende 2019 in Norwegens Hauptstadt Oslo eröffnete erste europäische Standort.

Polestar gehört wie Volvo zum chinesischen Geely-Konzern. Die sich dadurch ergebenen Synergien und die Fertigung in der Volksrepublik erlauben es dem Unternehmen, seine Elektroautos trotz Coronavirus-Pandemie wie vorgesehen bald auch in Deutschland auszuliefern. Der erste reine Stromer ist die hochbeinige Mittelklasse-Limousine Polestar 2, die auf das teilelektrisch fahrende 2+2-Coupé Polestar 1 folgt. Künftige Baureihen soll nur noch mit Batterie-Antrieb ausgestattet werden.

Kürzlich wurde der erste Polestar 2 in Europa an einen Kunden in Schweden übergeben. In Deutschland werde das Elektroauto ab „Ende Oktober oder Anfang November“ ausgeliefert, kündigte Lutz an. Für den hiesigen Markt gebe es mittlerweile feste Kundenbestellungen im vierstelligen Bereich. „Diese Autos wurden geordert, obwohl sie noch nicht gefahren werden konnten und noch nicht im Handel zu erleben waren“, unterstrich der Deutschland-Chef. Die Nachfrage sei größer als gedacht – in Norwegen und in den Niederlanden habe man das diesjährige Kontingent bereits ausverkauft, in Deutschland stehe man „kurz davor“.