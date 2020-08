Amazon-Verteilzentrum Essen erhält 340 Ladestationen

Für den Heimatmarkt hat Amazon bei einem Startup 100.000 Elektrofahrzeuge bestellt, hierzulande geht der US-amerikanische Onlineversandhändler bei der Elektrifizierung seiner Transporte zurückhaltender vor. Ende Juli gab das Unternehmen den „bisher größten Einsatz von Elektromobilität in Deutschland“ bekannt.

Das Verteilzentrum in Essen sei mit 340 Ladestationen ausgestattet worden und betreibe täglich 150 elektrische Lieferfahrzeuge, um Amazon-Pakete an Kunden im Ruhrgebiet auszuliefern. Die Installation der Ladesäulen sei der bisher umfangreichste kommerzielle Einsatz von Strom-Tankstellen an einem europäischen Standort, so der E-Commerce-Riese. Derzeit hätten acht von elf Lieferpartnern in Essen Elektro-Lieferfahrzeuge in ihre Flotte integriert. Zudem würden weitere Lieferpartner 40 Strom-Transporter im Verteilzentrum Bochum betreiben. Die „letzte Meile“ der Zulieferung durch Amazon werde in Essen und Umgebung damit derzeit mit insgesamt rund 150 E-Vans gefahren.

„Amazon hat sich im Rahmen des Climate Pledge verpflichtet, alle Amazon Sendungen bis 2040 CO2-neutral zu liefern. Zusätzlich zu den 100.000 Elektrolieferfahrzeugen, die wir bereits beim US-Hersteller Rivian bestellt haben, nutzen wir auch lokale Partnerschaften, um weitere emissionsfreie Fahrzeuge schneller auf die Straße zu bringen“, sagt Robert Viegers von Amazon Logistics in Deutschland.

Amazon erklärte, weitere Ladestationen einzurichten und neue Flotten von Elektro-Lieferwagen an bestehenden und zukünftigen Verteilzentren im Land zu integrieren. Dazu gehören auch neue Fahrzeuge im Amazon-Look: Das Verteilzentrum in Essen habe kürzlich ein Startup als Lieferpartner an Bord genommen, der Partner „Direct Customer Delivery“ (DCD) nutze eine Flotte von 20 Elektro-Lieferfahrzeugen mit Amazon-Logo.

Im Januar hatte Amazon verkündet, für sein Verteilzentrum in München-Daglfing 50 E-Transporter der deutschen Hersteller Mercedes-Benz und StreetScooter einzuflotten. Die dazugehörige Ladeinfrastruktur stammt ebenfalls von StreetScooter. Auf welche Fabrikate in Essen gesetzt wird, teilte der Online-Versender nicht mit.