Lucid Motors stellt wenige Wochen vor der offiziellen Premiere seines ersten Elektroautos einen weiteren Bestwert in Aussicht. Erst vor Kurzem hatte das Startup mit der Premium-Limousine Air auf dem Prüfstand eine Reichweite von 517 Meilen (832 km) gemäß US-Norm EPA ermittelt – das derzeit beste Ergebnis für einen elektrischen Serien-Pkw. In einer neuen Meldung heißt es, dass kein aktuelles Elektroauto schneller laden könne.

Der Air wurde für den europäischen CCS-Standard konzipiert, unterstützt laut Lucid Motors aber alle verbreiteten Schnellladenormen. Er erreiche mit einer Spitzen-Ladeleistung von über 300 kW eine DC-Ladegeschwindigkeit von bis zu 32 Kilometern pro Minute, was bisher einzigartig sei. Dadurch lasse sich das Elektroauto – eine entsprechende öffentliche Hochleistungs-Ladesäule vorausgesetzt – „unter realen Bedingungen“ in 20 Minuten für eine Reichweite von rund 483 Kilometern aufladen. Beim langsameren Strom zapfen via AC sollen mit dem 19,2-kW-Bordlader des Air Ladegeschwindigkeiten von bis zu 129 Kilometern pro Stunde möglich sein.

All-around hyper-efficiency. Designed with 900V+ architecture, the #LucidAir can charge at rates up to 20 miles per minute. It’s the fastest charging EV ever.

Details on its future-proofed features and charging infrastructure. https://t.co/kXHf8ZLzo9 pic.twitter.com/oGn15Z0fAO

