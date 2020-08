Der süddeutsche Energiekonzern EnBW testet in Karlsruhe mit einem Partner induktives Laden von elektrischen Nahverkehrsbussen mit Platz für bis zu 80 Personen. Die Bauarbeiten für ein erstes Teilstück sollen in Kürze beginnen, auch die erstmalige Nutzung soll zeitnah erfolgen. Mit dem Demonstrationsprojekt wolle man mögliche Lösungen für eine nachhaltige elektromobile Zukunft speziell im Personennah- und Schwerlastverkehr untersuchen.

Ab Oktober soll die innovative Buslinie das neue EnBW-Ausbildungszentrum im Karlsruher Rheinhafen an den öffentlichen Personennahverkehr anbinden. Den Betrieb der internen, zu den Hauptverkehrszeiten mehrmals pro Stunde fahrenden Werks-Buslinie übernehmen die Verkehrsbetriebe Karlsruhe. Die Technologie für die Teststrecke liefert die israelische Firma ElectReon, das Startup hat vergleichbare Projekte bereits in Schweden und in Israel umgesetzt.

„Viele von uns kennen die kontaktlose Ladetechnik bereits von ihrem Smartphone, wo sie seit Jahren erfolgreich eingesetzt wird. Jetzt bringen wir das induktive Laden für Elektrofahrzeugen aus dem Labor auf die Straße und unterziehen die Technologie damit einem echten Härtetest“, so Maximilian Arnold, der das Projekt bei der EnBW-Forschung leitet.

In Karlsruhe wird die Technik zunächst auf dem Gelände der EnBW aufgebaut. Später sollen die Ladespulen auch an der angrenzenden öffentlichen Straße implementiert werden. Bei der kontaktlosen Ladetechnologie sind Induktionsspulen in den Straßenbelag eingelassen: Sobald sich das Fahrzeug über ihnen befindet, werden die Empfängerspulen am Unterboden der Elektrofahrzeuge aktiviert und nehmen über ein Magnetfeld die elektrische Energie in die Fahrzeugbatterie auf. So können lange Stecken ohne Standzeiten zum Laden zurückgelegt werden.

„Das Besondere am induktiven Laden ist, dass die Technik auf der Straße unsichtbar und gleichzeitig sehr sicher ist. Der Aufbau der Ladestrecke für Elektrobusse soll uns zeigen, welche Rolle induktives Laden künftig bei Angeboten für unsere Kunden spielen kann“, erklärt EnBW Forschungs- und Entwicklungschef Wolfram Münch. Die ersten Erdarbeiten an der Busstrecke sollen im August starten. Die Installation der Ladetechnik und der Bau der Bushaltestelle sollen dieses Jahr abgeschlossen werden, bevor in einem weiteren Schritt ab Anfang 2021 auch ein Teil der an das Gelände angrenzenden Fettweisstraße mit induktiven Ladespulen ausgestattet wird.