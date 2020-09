Das EnBW-Angebot „mobility+“ macht ab September mehr als 100.000 Lademöglichkeiten zugänglich. Bislang umfasste das Geschäftsgebiet Deutschland, Österreich und die Schweiz. Künftig gehören auch Frankreich, Italien und die Niederlande dazu. Damit biete man die einzigen Ladetarife am Markt, die zum immer gleichen Preis auch in immer mehr europäischen Ländern flächendeckend gelten, wirbt das Energieunternehmen.

„E-Autofahrer*innen müssen grenzenlos uneingeschränkt mobil sein“, sagt EnBW-Vertriebschef Timo Sillober. „Mit unserem neuen Angebot erfüllen wir dieses Versprechen. Ob beruflich mit dem Elektroauto quer durch die Republik oder mit der Familie auf Urlaubsreisen in den Alpenländern, Frankreich, Italien oder den Niederlanden – unser in Europa erweitertes Ladenetz macht E-Mobilität auch über Ländergrenzen hinweg einfach und selbstverständlich.“

Bisher konnte man mit der EnBW mobility+ App in Deutschland, Österreich und der Schweiz Ladestationen finden und Ladevorgänge via Smartphone oder Ladekarte starten und bezahlen. Das funktioniert nun auch flächendeckend in Frankreich, Italien und den Niederlanden. Die EnBW empfiehlt, die mobility+ Ladekarte dabei zu haben, da Laden per App nicht an allen Stationen im europäischen Ausland technisch möglich sein werde. Unabhängig des Landes und der Ladestation würden Kunden stets den gleichen Preis zahlen, der die geladene Strommenge nach Kilowattstunden berechnet. Roaming-Kosten für das Laden im Ausland fielen nicht an.

„Schnell. Überall. Ein Preis. Das ist unser Credo. Denn wir sind überzeugt, dass elektrisch Fahren für alle einfach sein muss und Spaß machen soll: von der Verfügbarkeit der Ladesäulen über ein optimales Nutzererlebnis bis hin zu einem einheitlichen und fairen Tarif, der volle Transparenz für alle E-Autofahrer*innen garantiert“, so Sillober weiter. „Wir müssen Elektromobilität zu unseren Kund*innen bringen, nicht andersrum.“

Mit ihrem „Hypernetz“ bietet die EnBW eigenen Angaben nach neben dem Zugang zu mehr als 100.000 Ladepunkten in sechs europäischen Ländern gleichzeitig das größte Ladenetz in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Integration zusätzlicher europäischer Länder soll weiter vorangetrieben werden. Bereits heute habe die EnBW mit rund 400 Standorten auch das größte Schnellladenetz Deutschlands errichtet. 2021 will der Energiekonzern bundesweit 1000 Schnellade-Standorte betreiben. Im Rahmen eines Joint Ventures wird zudem der Ausbau von Schnellladeinfrastruktur in Österreich forciert.