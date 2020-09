Der deutsche Zulieferer-Gigant Bosch hält an seiner Strategie fest, bei der E-Mobilität weiter auch Brennstoffzellen-Technik für wasserstoffbetriebene Elektrofahrzeuge in den Mittelpunkt zu stellen. Diese Antriebsart sei insbesondere für die Langstrecke und Schwerlast-Lkw wichtig. „Die Mobilität der Zukunft braucht die Brennstoffzelle“, betont Bosch in einer aktuellen Mitteilung. Dafür gebe es mehrere Gründe.

Wegen des Batteriegewichts, der langen Ladezeiten und begrenzten Reichweiten sei der Elektroantrieb mit aktueller Batterietechnik für schwere Nutzfahrzeuge nicht die erste Wahl, sagt Bosch. Trotzdem würden auch 40-Tonner in naher Zukunft über tausend Kilometer rein elektrisch unterwegs sein können – und zwar mit Brennstoffzellenantrieb. Dieser ermögliche bei Einsatz von regenerativ erzeugtem Wasserstoff den klimaneutralen Transport von Waren und Gütern.

Bosch entwickele den Brennstoffzellenantrieb zunächst vor allem mit Fokus auf Lkw und plane, 2022/2023 in Serie zu gehen. Ausgehend von den Nutzfahrzeugen würden Brennstoffzellen-Antriebe in der Zukunft auch im Pkw vermehrt zum Einsatz kommen „und aus guten Gründen fester Bestandteil des Antriebsportfolios der Zukunft sein“. Bosch sieht sieben zentrale Gründe, warum Brennstoffzelle und Wasserstoff entscheidende Bausteine künftiger Mobilität sind:

1) Klimaneutralität

In der Brennstoffzelle reagiert Wasserstoff (H2) mit Sauerstoff (O2) aus der Umgebungsluft. Dabei wird der Wasserstoff in elektrische Energie gewandelt, die zum Fahren genutzt wird. Zudem entsteht Wärme und reines Wasser (H2O). Gewonnen wird H2 mittels der sogenannten Elektrolyse, bei der Wasser mithilfe von Strom in Wasserstoff und Sauerstoff getrennt wird. Kommt hierfür regenerativer Strom zum Einsatz, arbeitet der Brennstoffzellenantrieb klimaneutral. Seine CO2-Bilanz ist laut Bosch gerade bei großen, schweren Fahrzeugen besser als beim rein batterieelektrischen Antrieb, wenn man den CO2-Ausstoß für Produktion, Betrieb und Entsorgung zusammenrechnet. Es genüge in Brennstoffzellen-Fahrzeugen neben dem Wasserstofftank eine deutlich kleinere Batterie als Zwischenpuffer/-speicher. Dies senke den bei der Herstellung entstehenden CO2-Fußabdruck wesentlich.

„Die Brennstoffzelle spielt ihre Vorteile genau in den Bereichen aus, in denen der batterieelektrische Antrieb nicht punkten kann“, erklärt Uwe Gackstatter, Vorsitzender des Bosch-Geschäftsbereichs Powertrain Solutions. „Brennstoffzelle und Batterie stehen daher nicht im Wettbewerb, sondern ergänzen einander perfekt.“

2) Einsatzmöglichkeiten

Wasserstoff hat eine hohe Energiedichte. Ein Kilogramm Wasserstoff enthält so viel Energie wie 3,3 Liter Diesel. Ist der Tank leer, kann H2 wie bei einem Diesel oder Benziner in wenigen Minuten aufgefüllt werden. „Die Brennstoffzelle ist erste Wahl, wenn täglich viele Kilometer und größere Lasten bewegt werden müssen“, sagt Gackstatter. Neben den mobilen Anwendungen entwickelt Bosch Brennstoffzellen-Technik für stationäre Anwendungen. Diese sollen unter anderem in Form kleiner dezentraler Kraftwerke in Städten, Rechenzentren und beim Betreiben von Ladesäulen für Elektrofahrzeuge zum Einsatz kommen. Wasserstoff soll künftig neben Pkw und Nutzfahrzeugen auch Züge, Flugzeuge und Schiffe antreiben, so Bosch. Und auch die Energiewirtschaft und die Stahlindustrie plane mit Wasserstoff.

3) Wirkungsgrad

Entscheidend für Klimafreundlichkeit und Wirtschaftlichkeit eines Antriebs ist unter anderem dessen Wirkungsgrad. Dieser ist bei Brennstoffzellen-Fahrzeugen Bosch zufolge rund ein Viertel höher als bei Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren. Die Möglichkeit der Rückgewinnung von Bremsenergie erhöhe die Effizienz weiter. Noch effektiver würden zwar batterieelektrische Fahrzeuge arbeiten, die Strom direkt im Fahrzeug speichern und zum Vortrieb nutzen können. Da Energieerzeugung und Energienachfrage aber nicht immer zeitlich und räumlich zusammenfallen, bleibe Strom von Wind- und Solaranlagen oftmals ungenutzt, weil er keinen Abnehmer findet und nicht gespeichert werden kann. Hier punkte Wasserstoff: Mit dem überschüssigen Strom lasse er sich dezentral erzeugen, flexibel speichern und transportieren.

4) Kosten

Mit dem Aufbau größerer Produktionskapazitäten sowie sinkender Preise für regenerativen Strom werden die Kosten zur Herstellung von grünem Wasserstoff deutlich sinken, hofft Bosch. Die Branche erwarte bei vielen Wasserstoff-Anwendungen in den kommenden zehn Jahren eine Halbierung der Kosten – und damit die Wettbewerbsfähigkeit gegenüber anderen Technologien. „Mittelfristig wird die Nutzung eines Fahrzeugs mit Brennstoffzelle nicht teurer sein als mit einem konventionellen Antrieb“, prophezeit Gackstatter.

5) Infrastruktur

Das derzeitige Wasserstofftankstellennetz ist noch nicht flächendeckend verfügbar. Die rund 180 Wasserstofftankstellen in Europa genügen aber laut Bosch bereits für einige wichtige Transportrouten. Um den Ausbau weiter voranzutreiben, würden Unternehmen in vielen Ländern kooperieren, oftmals unterstützt durch staatliche Fördermittel. Auch in Deutschland habe die Politik die Rolle von Wasserstoff als wichtigen Defossilisierungspfad erkannt und in der Nationalen Wasserstoffstrategie verankert. Das Gemeinschaftsunternehmen H2 Mobility errichte in Deutschland bis Ende 2020 rund 100 frei zugängliche Tankstellen. Und im EU-geförderten Projekt H2Haul würden nicht nur die Lkw, sondern auch die auf den geplanten Routen erforderlichen Tankstellen aufgebaut. In Japan, China oder Südkorea gebe es ebenfalls umfassende Förderprogramme.

6) Sicherheit

„Der Einsatz von gasförmigem Wasserstoff in Fahrzeugen ist sicher und nicht gefährlicher als andere Auto-Treibstoffe oder Batterien“, verspricht Bosch. Von Wasserstofftanks gehe keine erhöhte Explosionsgefahr aus. Zwar brenne H2 in Verbindung mit Sauerstoff und ab einem bestimmten Verhältnis sei ein Gemisch auch explosiv. Wasserstoff sei aber rund 14-mal leichter als Luft und daher extrem flüchtig. Trete H2 etwa aus einem Fahrzeugtank aus, steige es schneller auf, als es sich mit dem Umgebungssauerstoff verbinden kann.

7) Zeitpunkt

„Die Erzeugung von Wasserstoff ist bewährt und technologisch beherrschbar. Bei entsprechender Nachfrage kann die Produktion daher zügig hochgefahren werden“, erklärt Bosch abschließend. Außerdem habe die Brennstoffzelle heute eine technologische Reife zur Industrialisierung und zum Einsatz in der Breite erreicht. Entsprechende Investitionen und politischer Wille vorausgesetzt, könne die Wasserstoffwirtschaft in den kommenden zehn Jahren wettbewerbsfähig werden. „Die Zeit für den Einstieg in die Wasserstoffwirtschaft ist jetzt“, sagt Gackstatter.