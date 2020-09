Die deutsche Automobilindustrie hat bei Elektroautos für den Massenmarkt lange gezögert. Zuletzt haben die großen Hersteller ihre Bemühungen aber intensiviert und wollen nun auch den Markt für Stromer erobern. Den Vorsprung von Branchenprimus Tesla sieht IG-Metall-Chef Jörg Hofmann schmelzen. Er hält die Autobauer aus Deutschland zudem für nachhaltiger aufgestellt.

„Tesla muss uns nicht zeigen, wie Elektroautos gehen“, sagte Hofmann der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung (FAS). „Während Tesla hochsubventioniert seine Fabrik in Brandenburg gerade erst baut, wird 200 Kilometer südlich im Zwickauer VW-Werk bereits E-Mobilität produziert, in deutlich höheren Stückzahlen.“

In der neuen Fabrik von Tesla in der Brandenburger Gemeinde Grünheide nahe Berlin sollen ab nächstem Jahr Elektroautos für den europäischen Markt entstehen. Später sollen 500.000 Fahrzeuge pro Jahr gebaut werden können, hinzu kommen die Kapazitäten in den bestehenden und geplanten Werken von Tesla in den USA und China. Doch auch deutsche Unternehmen fahren ihre Elektroauto-Produktion hoch, allen voran der Volkswagen-Konzern.

Die hiesige Autoindustrie sei in der Lage, nächstes Jahr 1,5 Millionen E-Fahrzeuge zu produzieren, sagte Hofmann. Die interessante Frage sei, unter welchen Bedingungen Tesla fertigen wird: „Wie wir es in Deutschland kennen, oder endet die Demokratie am Werkstor – weil keine Mitbestimmung und keine Tarifverträge geduldet werden, weil Menschen unter prekären Bedingungen arbeiten, in Polen und Rumänien eingekauft werden?“, so der Gewerkschafts-Boss.

Hofmann bemängelte im Gespräch mit der FAS, dass er „von den Elon Musk-Fans in der deutschen Politik bisher wenig Kritisches zu Tesla“ gehört habe. Firmenchef Elon Musk war vor Kurzem in Deutschland zu Besuch, unter anderem um sich mit Politikern und Partnern zu treffen und die Baustelle für die Fabrik in Grünheide zu besichtigen. Dass der E-Auto-Pionier in Deutschland seine erste „Gigafactory“ in Europa errichtet, haben neben Fans auch einige Wettbewerber und zahlreiche Politiker wohlwollend kommentiert. Die Entscheidung wird als positives Signal für die Zukunft Deutschlands als Automobilstandort gesehen.