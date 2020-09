Konzernchef Herbert Diess will Volkswagen zum führenden Massenmarkt-Anbieter von E-Mobilität machen. Dabei hat er weiter die Unterstützung von Betriebsratschef Bernd Osterloh. Letzterer ist zuversichtlich, dass Volkswagen den Elektroauto-Vorsprung des der Branche enteilten US-Herstellers Tesla einholen kann – insbesondere bei den Stückzahlen, aber auch bei der Software.

„Wenn Tesla drei Fabriken aufbaut, in denen man zwischen 300.000 und 500.000 Autos bauen kann, dann reden wir von einer Stückzahl zwischen 900.000 und 1,5 Millionen. Das wollen wir 2023 auch erreichen, wahrscheinlich schon früher“, sagte Osterloh in einem Interview mit der Welt am Sonntag. Er wies auf das in diesem Jahr bekannt gegebene Projekt „Artemis“ des neuen Audi-Chefs und Volkswagen-Entwicklungsvorstands Markus Duesmann hin, das „den Technologiestand aufholen und dafür sorgen soll, dass wir vor Tesla liegen“.

Tesla ist mit seiner Elektroauto-Technologie vielen deutschen Herstellern deutlich voraus, da diese die alternative Antriebsart erst seit Kurzem in den Fokus rücken. Die Kalifornier gelten auch bei Autosoftware und dem Sammeln von Daten als führend. „Wenn wir unser System in unsere Autos bekommen, haben wir innerhalb kurzer Zeit aber viel mehr Daten“, so Osterloh. Die neu gegründete „Car.Software-Organisation“ der Volkswagen Gruppe sei dazu der richtige Schritt.

Bisher hat Volkswagen auf nachträglich auf Elektrotechnik umgerüstete Fahrzeuge wie e-Golf oder e-up! gesetzt, künftige Modelle sind jedoch von Beginn an für Strom-Antrieb ausgelegt. Der dazu entwickelte Modulare E-Antriebs-Baukasten (MEB) wird seit September mit dem Kompaktwagen ID.3 an Kunden ausgeliefert. Diverse weitere vollelektrische Fahrzeuge sollen folgen, als Nächstes das Kompakt-SUV ID.4. „Inzwischen sind wir mitten drin in der Elektrifizierung unserer Flotte“, versicherte Osterloh. Im MEB sieht er einen großen Vorteil: „Darauf können wir beliebige Fahrzeuge aller Marken bauen“, betonte der Betriebsratschef.

Im ersten Halbjahr war laut Osterloh bereits jedes zehnte in Deutschland ausgelieferte VW-Fahrzeug mit einem E-Motor ausgestattet. „Von Januar bis Juli kamen die Plug-in-Hybride in der Marke VW auf 2,4 Prozent Anteil an unseren Auslieferungen. Die reinen Batterieautos lagen sogar bei 6,3 Prozent“, sagte er. Für Europa seien die Quoten ähnlich. „Dabei sind wir mit unserem Golf und Tiguan als Hybrid noch gar nicht gestartet. Und vor allem ID.3 und ID.4 stehen ja erst noch aus.“

Volkswagen will in den nächsten fünf Jahren knapp 60 Milliarden Euro in Zukunftsthemen wie Hybridisierung, Elektromobilität und Digitalisierung investieren. Allein rund 33 Milliarden Euro davon sollen für die E-Mobilität ausgegeben werden. Bis 2029 will der Konzern bis zu 75 reine E-Modelle auf den Markt bringen und dazu etwa 60 Hybridfahrzeuge. Die Zahl der projektierten Elektrofahrzeuge bis 2029 liegt bei rund 26 Millionen Fahrzeugen, die der Hybride bei fast sechs Millionen.