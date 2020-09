Im Gegensatz zu der Entwicklung bei herkömmlichen Verbrennern legten die Verkäufe von Hybrid- und Elektroautos in Deutschland in den letzten Monaten trotz Coronavirus-Krise deutlich zu. Auch in anderen europäischen Ländern sind teil- und vollelektrische Stromer entgegen dem Branchentrend immer stärker gefragt.

Der Anteil an elektrisch aufladbaren Autos – reine Elektroautos und Plug-in-Hybride – bei den EU-Neuzulassungen hat sich innerhalb eines Jahres verdreifacht, teilte der europäische Branchenverband Acea mit. Im zweiten Quartal waren 7,2 Prozent aller Neuzulassungen Pkw mit Elektroantrieb. Im Vorjahreszeitraum hatte der Anteil erst bei 2,4 Prozent gelegen.

Im Zuge der Coronavirus-Pandemie war die Zahl der Neuzulassungen in diesem Jahr stark zurückgegangen. Davon sind aber vor allem Diesel- und Benzin-Pkw betroffen, wobei diese beiden Segmente immer noch mehr als 80 Prozent der Autoverkäufe ausmachen. Zwischen April und Juni sank der Absatz von Autos mit herkömmlichen Verbrennungsmotoren um mehr als die Hälfte. Die Zahl der neu zugelassenen elektrisch aufladbaren Autos in der EU entwickelte sich gegenteilig: Sie legte im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 50 Prozent zu.

Der meistverkaufte alternativ angetriebene Fahrzeugtyp bleibt trotz eines leichten Rückgangs von 7,2 Prozent im zweiten Quartal das klassische Hybrid-Elektrofahrzeug. Dessen Anteil an den gesamten Neuzulassungen in der EU lag mit 9,6 Prozent um 2,4 Prozent über dem der Stromer mit Stecker. Die Verkäufe von extern aufladbaren Plug-in-Hybriden stiegen dabei um 133,9 Prozent. Der Zuwachs bei nur mit Batterie fahrenden Autos fiel mit 12,7 Prozent mäßiger aus.

Die steigenden Zulassungen in Deutschland lassen sich durch die seit Juni für Elektroautos bis zu 9000 Euro hohe, von Bund und Industrie finanzierte „Umweltbonus“-Förderung erklären. Plug-in-Hybride werden mit bis zu 6750 Euro bezuschusst. Auch in anderen Ländern werden E-Fahrzeuge subventioniert, wenn auch nicht immer so hoch wie hierzulande. Zudem gelten von diesem Jahr an in der EU verschärfte Grenzwerte für den Flottenausstoß von CO2, bei Nichterreichen drohen empfindliche Strafzahlungen. Die Autohersteller sind daher bestrebt, den Anteil emissionsärmerer Autos zu erhöhen.

„Die EU-Regulierung mit 95 Gramm CO2/km und die dicken nationalen Prämienprogramme für den Elektroantrieb geben 2020 dem Elektroautomarkt in Europa einen kräftigen Schub“, kommentierte Branchenexperte Ferdinand Dudenhöffer die aktuellen Zahlen im Gespräch mit wallstreet-online.de. „Allerdings kommen die ganz großen Zuwächse in Europa von den Plug-in-Hybriden, also dem ‚halb-elektrischen‘ Auto. Also ein halber Durchbruch.“