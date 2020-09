Citroën hat 2019 mit dem Ami ein Konzept für ein speziell für die Stadt entwickeltes Kleinst-Elektroauto vorgestellt. Anfang dieses Jahres bestätigten die Franzosen dann die Serienfertigung. Auf dem Heimatmarkt ist der Citroën Ami schon bestellbar, nun gibt es auch einen Zeitplan für die Verfügbarkeit hierzulande.

„Der Bestellstart des Citroën Ami ist in Frankreich bereits erfolgt; in Deutschland rollt er Ende des ersten Quartals 2021 zu den Händlern“, teilte der Hersteller mit. In Frankreich ist der Ami ab einer monatlichen Leasingrate von 19,99 Euro erhältlich. Kaufinteressenten wird er nach Abzug einer Förderung von 900 Euro einschließlich Mehrwertsteuer ab 6000 Euro angeboten. Die Preise für Deutschland will Citroën zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgeben, sie sollen sich aber „in einem ähnlichen Rahmen“ bewegen.

Der nach Fahrzeugklasse L6e-BP eingestufte Ami hat Platz für zwei Personen in einem geschlossenen, „rundum geschützten Innenraum“. Darüber hinaus zeichne er sich „durch ein symmetrisches Design, kompakte Abmessungen, wendiges Fahrverhalten, clevere Stauräume sowie zahlreiche Individualisierungsmöglichkeiten aus“, wirbt Citroën. In Deutschland darf das Elektroauto fahren, wer mindestens über den Führerschein der Klasse AM verfügt. Somit ist der Ami auch für Jugendliche ab einem Alter von je nach Bundesland 15 beziehungsweise 16 Jahren eine Option.

Der Ami ist laut Citroën „perfekt geeignet“ für den alltäglichen Stadtverkehr. Durch spezielle 14-Zoll-Räder, äußerst kompakte Abmessungen (2,41 Meter Länge, 1,39 Meter Breite, 1,52 Meter Höhe), Automatikgetriebe und einen Wendekreis von 7,2 Metern vereinfache das mit Batterie 471 Kilogramm leichte Vierradfahrzeug das Fahren und Parken. Sein 6 kW (8,16 PS) starker Elektroantrieb beschleunigt den Ami in zehn Sekunden auf 45 km/h, mehr ist nicht möglich. Die eingesetzte 5,5-kWh-Batterie ermöglicht gemäß dem Motorrad-Testzyklus WMTC eine Reichweite von 75 Kilometern. An einer Haushaltssteckdose lässt sich der Ami innerhalb von drei Stunden aufladen. Als Verbrauch werden 119 Wh/km angegeben.

Der Ami ist in Frankreich online konfigurier- und bestellbar. Zusätzlich kann er bei ausgewählten Händlern sowie in Geschäften der Handelskette Fnac Darty erworben werden. Das Vertriebsmodell in Deutschland will Citroën zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben, es soll jedoch dem französischen Modell ähneln.