Kurz nach dem Bestellstart des Octavia iV mit Plug-in-Hybridantrieb bietet Škoda diesen auch in einer besonders sportlichen Version seiner RS-Familie an. Der Octavia RS iV kann ab sofort geordert werden, die Preise beginnen bei 42.267 Euro inklusive 16 Prozent Mehrwertsteuer. Der Octavia Combi RS iV ist ab 42.949 Euro erhältlich. Ohne die Sportausstattung kostet der Octavia iV ab 37.617 Euro.

Im Octavia RS iV generieren ein 1,4 TSI-Benziner mit 110 kW (150 PS) und ein 85 kW (115 PS) starker Elektromotor eine Systemleistung von 180 kW (245 PS). Der Sprint von 0 auf 100 km/h gelingt damit in 7,3 Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 225 km/h. Der Kraftstoffverbrauch beträgt bei der Limousine gemäß NEFZ-Norm kombiniert 1,2 l/100 km, der Stromverbrauch 11,2 kWh/100 km und die CO2-Emission 33 g/km. Beim Kombi sind es 1,5 l/100 km, 11,4 kWh/100 km und 34 g/km.

Für eine sportlichere Optik sorgen beim Octavia RS iV Front- und Heckschürzen im RS-Design, Akzente in Schwarz wie Grill, Diffusor, Air Curtains an der vorderen Schürze, Außenspiegelkappen, Fensterrahmen und beim Kombi die Dachreling. Serienmäßig kommt der Octavia RS iV zudem auf schwarzen 18-Zoll-Leichtmetallrädern mit Bremssätteln in RS-typischem Rot. LED-Hauptscheinwerfer mit adaptivem Fernlicht sind ebenfalls ab Werk an Bord.

Das Thema Schwarz prägt auch den Innenraum des Octavia RS iV. Die beheizbaren vorderen Sportsitze mit integrierter Kopfstütze sind mit schwarzem Stoff bezogen oder bieten optional als ergonomischer Sitz einen Bezug aus Alcantara und Leder sowie eine herausziehbare Beinauflage und Massagefunktion. Die Sitze tragen ein RS-Logo und farbige Ziernähte in Rot oder Silbergrau, die sich auch am Lederlenkrad, an den Armlehnen und an der mit Alcantara bezogenen Instrumententafel finden. Hinzu kommen Dekorleisten in Carbonoptik und Pedale im Edelstahldesign.

Für ein dynamisches Fahrverhalten sorgen im Octavia RS iV die serienmäßige Progressivlenkung, ein RS-typisch abgestimmtes Sportfahrwerk und die elektronische Quer-Differenzialsperre XDS+. „Der Soundgenerator im Innenraum setzt den sportlichen Charakter des Octavia RS iV akustisch in Szene“, so Škoda. Das serienmäßige digitale Kombiinstrument bietet eine zusätzliche Sport-Ansicht. Komfort und Konnektivität an Bord kennzeichnen Zweizonen-Climatronic, ein Musiksystem mit kapazitivem 10-Zoll-Farbdisplay, Wireless SmartLink und Škoda Connect. Eine Multifunktionskamera liefert Daten für Assistenzsysteme wie Spurhalteassistent und Frontradarassistent inklusive Stadt-Notbremsfunktion und Personen- und Radfahrererkennung. Außerdem unterstützen Ausweichassistent, Geschwindigkeitsbegrenzer, Geschwindigkeitsregelanlage sowie Parksensoren vorn und hinten den Fahrer.

Zum Start bietet Škoda den Octavia RS iV für 42.267 Euro als Sondermodell First Edition an, das sich vor allem durch das Navigations-Infotainment-Topsystem Columbus auszeichnet. Käufer der First Edition genießen gegenüber einem vergleichbar ausgestatteten Octavia RS iV laut Škoda einen Preisvorteil von 1374 Euro. Das Modell First Edition wird zuerst an Kunden ausgeliefert, die weiteren Versionen folgen zu einem späteren Zeitpunkt.