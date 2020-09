Citroëns neuer elektrischer Kompaktvan ë-SpaceTourer kann ab sofort bestellt werden. Die Preise für das Modell beginnen bei 49.597 Euro (mit 16 % MwSt.). Unter Abzug der „Umweltbonus“-Förderung werden daraus für deutsche Kunden 41.697 Euro. Die verfügbaren Versionen mit bis zu 330 Kilometer Reichweite gemäß WLTP-Norm kommen ab November 2020 zu den Kunden.

Der ë-SpaceTourer ist in drei Längen von 4,60 bis 5,30 Meter erhältlich und bietet Platz für bis zu neun Personen. Er wird in vier Versionen angeboten – zwei für Privat- und zwei für Firmenkunden: Der ë-SpaceTourer Feel ist in allen drei Längen und der ë-SpaceTourer Shine in den Längen M und XL erhältlich. Beide Varianten bieten acht, sieben oder optional fünf Sitze. Die Sitze lassen sich auf einem Schienensystem verschieben, um den Innenraum umzugestalten. Der Beifahrersitz sowie Sitze in der zweiten und dritten Reihe können umgeklappt und als Ablagefläche genutzt werden.

Beim ë-SpaceTourer Business können die Ausstattung und Anzahl der Sitze – von fünf bis neun – beliebig gewählt werden. Der ë-SpaceTourer Business Lounge ist in den beiden Längen M und XL sowie mit sechs oder optional sieben Sitzen erhältlich. Die Einzelsitze aus Leder in der zweiten Reihe können gedreht und ein Tisch ausgeklappt werden. Stark getönte hintere Scheiben sorgen für Privatsphäre.

Für den ë-SpaceTourer stehen zwei unterschiedlich große Lithium-Ionen-Batterien zur Wahl: mit 50 kWh Kapazität für eine Reichweite von 230 Kilometer gemäß WLTP-Norm (für die Längen XS, M und XL) und 75 kWh für 330 Kilometer (M und XL). Der ë-SpaceTourer basiert auf der Multi-Energy-Plattform EMP2 der Konzernmutter PSA, bei der die Batterie im Chassis verstaut wird und das Innenraumvolumen erhalten bleibt.

An einem 7,4-kW-Ladeanschluss ist die Batterie in unter acht Stunden wieder voll. Im serienmäßigen Lieferumfang ist ein Mode-2-Ladekabel für die heimische Steckdose enthalten, ein Mode-2-Kabel mit bis zu 3,7 kW und ein dreiphasiges Mode-3-Kabel mit 11 kW sind optional bestellbar. An einer öffentlichen Schnellladestation kann der ë-SpaceTourer mit bis zu 100 KW geladen werden, so lässt sich die 50-kWh-Batterie in 30 Minuten und die 75-kWh-Batterie in 45 Minuten zu 80 Prozent füllen. Als Garantie auf den Energiespeicher gewährt Citroën 8 Jahre oder 160.000 Kilometer für 70 Prozent der Ladekapazität.

Die Leistung des ë-SpaceTourer beträgt 100 kW (136 PS) und das maximale Drehmoment 260 Nm. In allen drei Fahrmodi (Eco, Normal, Power) liegt die Höchstgeschwindigkeit bei 130 km/h. Der Normal-Modus optimiert Reichweite und Leistung, der Eco-Modus den Energieverbrauch durch begrenzte Antriebs- sowie Heizungsleistung. Der Power-Modus sorgt für Dynamik bei maximaler Zuladung.

Zu den Fahrerassistenzsystemen des Citroën ë-SpaceTourer gehören neben einem Head-up-Display unter anderem Spurhalteassistent, Frontkollisionswarner mit aktivem Notbremsassistent, Verkehrszeichenerkennung, Müdigkeitswarner und eine intelligente Traktionskontrolle. Eine 180-Grad-Heckkamera erleichtert Parkmanöver und warnt den Fahrer gemeinsam mit Ultraschallsensoren an Front und Heck vor toten Winkeln und Hindernissen.