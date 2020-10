Eigentlich hieß es zuletzt, dass Lucid Motors sein Elektroauto Air zunächst nur in hochpreisigen Ausführungen für deutlich über 100.000 Dollar anbieten wird. Das US-Startup gab nun aber die Einführung eines Grundmodells zum Preis von knapp unter 70.000 Dollar vor Steuern bekannt. Die im September offiziell enthüllte Limousine soll auch in Europa verkauft werden, in den USA sieht E-Auto-Branchenprimus Tesla den Air offenbar bereits als ernsthafte Konkurrenz.

Das schlicht Lucid Air heißende Basismodell sei ein gut ausgestattetes, ab 69.900 Dollar vor Steuern erhältliches Elektroauto mit Heckantrieb, einer Reichweite von 406 Meilen und einer Leistung von 353 kW (480 PS), so der Hersteller. Der Preis beinhaltet eine in den USA verfügbare Steuergutschrift für E-Autos in Höhe von 7500 Dollar. Die nach der als vergleichsweise realistisch geltenden US-Norm EPA angegebene Reichweite würde hierzulande rund 654 Kilometer entsprechen. Damit wäre der Air nach aktuellem Stand schon in der erschwinglichsten Ausführung die reichweitenstärkste Serien-Limousine mit reinem E-Antrieb: Das Model S von Tesla kommt aktuell nur auf 402 Meilen (647 km).

Auch beim Preis wollte Lucid Motors den aktuellen E-Auto-Marktführer unterbieten, Tesla-Chef Elon Musk reagierte nach der Ankündigung des Einsteiger-Air aber umgehend mit einer Preissenkung: Das Model S kostet in den USA nun nur noch 69.420 Dollar vor Steuern, bisher waren es 71.990 Dollar. Erst kurz zuvor war der Preis der Baureihe um 3000 Dollar reduziert worden, die erneute Anpassung wird als direkte Reaktion auf das Basismodell von Lucid Motors gewertet – darauf lässt auch eine Twitter-Nachricht des Tesla-Chefs schließen: Man habe die Herausforderung angenommen, schrieb Musk ohne allerdings einen direkten Adressat zu nennen. Der CEO und Technikchef von Lucid Motors Peter Rawlinson war früher bei Tesla für die Entwicklung des Model S zuständig, sein Abgang und Anheuern bei Lucid Motors soll bei Musk gar nicht gut angekommen sein.

„Der Lucid Air ist ein Fahrzeug, das mich persönlich begeistert, weil es ein Niveau an Leistung, Effizienz und Luxus bietet, das auf dem heutigen Markt für Elektrofahrzeuge einmalig ist“, verspricht Rawlinson. „Unsere Vision war es von Anfang an, die weltbeste Technologie für Elektrofahrzeug zu entwickeln und sie kontinuierlich immer mehr Menschen zugänglich zu machen.“

Der jetzt angekündigte Air für 69.900 Dollar bilde den Anfang einer Reihe von leistungsstarken und hocheffizienten elektrischen Luxus-Limousinen von Lucid Motors, erklärte das Unternehmen. Auch Interessenten in Deutschland, Österreich und der Schweiz können den neuen, erschwinglicheren Lucid Air bereits vorbestellen. Dafür wird eine Anzahlung in Höhe von 300 Euro aufgerufen, Angaben zu den Verkaufspreisen in Europa gibt es aber noch nicht.

Allen, die mehr Leistung und Reichweite wollen, bietet Lucid den Air in der Anfang 2021 in den USA startenden Top-Version für 169.000 Dollar vor Steuern mit umfassender Ausstattung und 794 kW (1080 PS) starkem Allradantrieb an. Damit geht es in 2,5 Sekunden von 0 bis 60 mph (0 – 97 km/h) und weiter bis 270 km/h, als Reichweite werden 503 Meilen (810 km) nach EPA genannt. Die mit 517 Meilen (832 km) reichweitenstärkste, 800 PS leistende Version für 139.000 Dollar ist für Mitte nächsten Jahres vorgesehen. Das erschwinglichste Modell soll nach einer früheren Meldung erst ab 2022 ausgeliefert werden.

Alle Ausführungen des Air sollen in Abhängigkeit der Ladestation Energie für 300 Meilen (483 km) in bis zu 20 Minuten in die Akkus pressen können. Neben branchenführender Antriebstechnik verspricht Lucid Motors den Kunden unter anderem moderne Fahrerassistenzsysteme sowie im Innenraum mehr Platz als in vergleichbaren Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren und besonders hochwertige Qualität und Ausstattung, außerdem neueste Digitaltechnik.