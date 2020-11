Im dritten Quartal 2020 war jeder zehnte (9,9 %) neu zugelassene Pkw in der EU ein extern aufladbares Modell, also ein reines Elektroauto oder ein Plug-in-Hybridfahrzeug. Im Vorjahreszeitraum kamen Stecker-Modelle erst auf 3,0 Prozent, berichtet der europäische Herstellerverband Acea.

Der Acea macht die steigende Nachfrage nach E-Fahrzeugen an den in vielen Ländern eingeführten Anreizen für Stromer fest. Der Verband weist in einer Mitteilung darauf hin, dass die Fördermaßnahmen konventionell angetriebene Autos benachteiligen. Dennoch hätten Diesel- und Benzin-Modelle von Juli bis September zusammen 75,4 Prozent der Auto-Verkäufe ausgemacht. Im selben Zeitraum 2019 kamen sie allerdings noch auf 88,6 Prozent.

Der Anteil von Diesel-Pkw an den Verkäufen in der EU lag laut dem Acea im dritten Quartal des aktuellen Jahres mit 766.146 Stück bei 27,8 Prozent – ein Rückgang um 13,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Verkäufe von Benzin-Autos sanken von über 1,7 auf 1,3 Millionen Exemplare, was einem Minus von 24,3 Prozent und einem Anteil am Absatz von 47,5 Prozent entspricht.

Die Neuzulassungen von E-Pkw mit Stecker wuchsen im Zeitraum Juli bis September 2020 im Vergleich zu 2019 in der EU um 211,6 Prozent auf 273.809 Einheiten, was einen Marktanteil von 9,9 Prozent ergibt. Besonders groß war die Nachfrage nach Plug-in-Hybridautos, die über längere Strecken rein elektrisch fahren können: Sie legten von 29.557 auf 138.348 Stück und damit um 368,1 Prozent zu. Exklusiv mit Batterie betriebene Autos kamen auf 135.461 Exemplare und ein Plus von 132,3 Prozent.

Die in der EU meistverkaufte alternative Antriebsart war in Q3 2020 klassische, extern nicht aufladbare Hybridtechnik: 341.092 entsprechend ausgerüstete Autos wurden abgesetzt – ein Anstieg gegenüber dem Vorjahr um 88,8 Prozent auf einen Marktanteil von 12,4 Prozent. Alle alternativen Antriebsarten inklusive Erdgas, Flüssiggas und Ethanol waren im dritten Quartal für fast 25 Prozent der Neuzulassungen von Pkw in der EU verantwortlich: Die Verkaufszahlen verdoppelten sich (101,4 %) von 337.108 auf 678.777 Fahrzeuge. In den vier größten Märkten gab es hier das stärkste Wachstum in Deutschland (+159,8 %), Frankreich (+144,1 %), Italien (+60,3 %) und Spanien (+51,6 %).

Im September 2020 sorgte der Boom der E-Mobilität für einen neuen Meilenstein: Autos mit elektrifiziertem Antrieb verkauften sich in diesem Monat in Europa erstmals besser als Diesel-Modelle. Elektroautos, Plug-in-Hybride, Hybride und Mild-Hybride sorgten zusammen für 25,2 Prozent der Neuzulassungen, Diesel-Autos kamen auf 24,9 Prozent. Benziner hatten mit 47 Prozent den größten Anteil.