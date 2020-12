Ola Källenius treibt seit der Übernahme des Daimler-Vorstandsvorsitzes vor etwa anderthalb Jahren den Umbau des Konzerns voran. Er will das Unternehmen wieder mehr auf Luxus ausrichten und verstärkt Elektromobilität und Nachhaltigkeit anbieten. Der Aufsichtsrat hat zum Jahresende seine Unterstützung für die Strategie und die weitere Geschäftsplanung bekräftigt. Dabei wurden insbesondere die Investitionen für die Elektrifizierung und Digitalisierung bestätigt.

Von 2021 bis 2025 werde man mehr als 70 Milliarden Euro in Forschung und Entwicklung sowie in Sachanlagen investieren, teilte Daimler mit. Der größte Anteil der Investitionsvorhaben entfalle auf Mercedes-Benz Pkw. Dabei steht Effizienz im Fokus: Die Forschungs- und Entwicklungsausgaben sowie die Sachinvestitionen der Kernmarke in diesem Zeitraum werden verringert und im Jahr 2025 um über 20 Prozent geringer ausfallen als 2019.

Neben Mercedes-Benz Pkw soll auch Daimler Trucks die Pläne für emissionsfreien Transport beschleunigen. Die Unternehmensleitung und der Gesamtbetriebsrat hätten sich außerdem darauf verständigt, einen „Transformationsfonds“ mit einem Volumen von einer Milliarde Euro mit einer Laufzeit bis 2025 einzurichten. Diese Mittel stünden zusätzlich zu den geplanten Investitionen zur Verfügung. Die Ausgestaltung des Fonds soll im nächsten Quartal festgelegt werden. Der Fonds ist laut Daimler im Wesentlichen dafür gedacht, die Weiterentwicklung von Zukunftstechnologien zu fördern und dabei Beschäftigung an den deutschen Standorten zu sichern.

„Mit dem Vertrauen des Aufsichtsrats in unsere strategische Ausrichtung werden wir in den nächsten fünf Jahren mehr als 70 Mrd. € investieren. Damit wollen wir insbesondere die Elektrifizierung und Digitalisierung weiter kraftvoll vorantreiben“, erklärte Källenius. „Zusätzlich haben wir uns mit dem Betriebsrat auf einen Transformationsfonds geeinigt. Damit werden wir unserer gemeinsamen Verantwortung gerecht: den Wandel unseres Unternehmens aktiv zu gestalten. Die Verbesserung unserer Profitabilität und gezielte Investitionen in die Zukunft von Daimler gehen Hand in Hand.“

„Nach kontroversen Diskussionen in den vergangenen Wochen haben wir erreicht, dass zusätzlich zum Daimler Investitionsplan ein Transformationsfonds in Höhe von einer Mrd. € eingerichtet wird. Diesen Transformationsfonds haben wir als Gesamtbetriebsrat gefordert, um zusätzliche Investitionen in die Weiterentwicklung unserer Standorte tätigen zu können“, so der Daimler-Gesamtbetriebsratsvorsitzende Michael Brecht. „Damit machen wir Transformationsbrüche gestaltbar und senden ein wichtiges Signal an unsere Kolleginnen und Kollegen. Mit diesen zusätzlichen Mitteln haben wir mehr Möglichkeiten, neue Technologien und Produkte in unseren Werken umzusetzen. Das sichert Beschäftigung und Know-how.“

Elektrifizierung von Pkw & Lkw

Im Oktober hatte Källenius die Elektroauto-Strategie für Mercedes-Benz konkretisiert: Er will alle Produkte und Segmente elektrifizieren, dazu setzt er auch auf zwei neu entwickelte Architekturen für kompakte und mittlere sowie große Premium-Stromer. Mit dem neuen Projekt EQXX sollen die Mercedes-Ingenieure die Entwicklung von modernen Elektroautos mit hoher Reichweite und Effizienz beschleunigen. In Zukunft erhofft sich Daimler zudem zusätzlich zum Geschäft mit Premium-Pkw mehr Umsatz mit digitalen Services.

Auch bei der Zukunftsplanung von Daimler Trucks steht die Elektrifizierung im Mittelpunkt. Für die Langstrecke setzt der weltgrößte Lkw-Hersteller vor allem auf mit Wasserstoff betriebene Brennstoffzellen-Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen treibt außerdem reine Batterie-Modelle voran – zunächst für den urbanen Bereich, mittel- bis langfristig auch für den Fernverkehr. Teil der Strategie ist ein ganzheitliches, globales Ökosystem, das Beratungsangebote rund um die E-Mobilität umfasst.