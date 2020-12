Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier und Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer haben sich Anfang Dezember mit Vertretern der Energiewirtschaft, der kommunalen Unternehmen und der Automobilindustrie zu einem Spitzengespräch zur Elektroauto-Ladeinfrastruktur getroffen. Die Teilnehmer bekräftigten dabei, dass eine zielgerichtete Zusammenarbeit für die erfolgreiche Verbreitung der E-Mobilität nötig ist.

Wichtige Schritte seien die Schaffung eines einheitlichen, nutzerfreundlichen Bezahlsystems, das auch grenzüberschreitendes Laden in der EU ermöglicht. Es brauche zudem einheitliche technische Standards, die das Ladeerlebnis, aber auch die Netzintegration verbessern, heißt es in einer Mitteilung von Wirtschafts- und Verkehrsministerium. „Gemeinsam mit der Energiewirtschaft, den kommunalen Unternehmen, der Automobilwirtschaft und anderen Stakeholdern wollen wir der Elektromobilität in Deutschland zum Durchbruch verhelfen“, sagte Altmaier.

Das Wirtschaftsministerium entwickele derzeit einen Vorschlag für ein nutzerfreundliches und europaweit einsetzbares Bezahlsystem für das spontane Laden an öffentlichen Ladesäulen. Zugleich spiele die Energiewirtschaft „eine ganz wichtige Rolle“ dabei, Netzprobleme zu vermeiden, wenn viele Elektroautos gleichzeitig laden. Um dies zu ermöglichen, werde das BMWi einen entsprechenden Gesetzentwurf vorlegen. „Wir wollen einen wettbewerblichen und vorausschauenden Aufbau von Ladesäulen und setzen dabei insbesondere auf die Energiewirtschaft“, so Altmaier.

„Fast 500.000 E-Fahrzeuge Ende Oktober, 35.000 öffentliche Ladepunkte und mehr als 85.000 beantragte private Ladepunkte nach nur einer Woche – diese Zahlen zeigen: Jetzt geht es richtig los!“, sagte Verkehrsminister Scheuer. „Diesen Schwung, diese Begeisterung der Verbraucher“ müsse man mitnehmen und weiter vorantreiben. Daher werde das Verkehrsministerium in den kommenden Jahren über vier Milliarden Euro in die Ladeinfrastruktur an Autobahnen, beim Arbeitgeber, beim Einkaufen und zu Hause in der eigenen Garage investieren.

„Kurz: Laden für alle, immer und überall“, unterstrich Scheuer. „Und damit das funktioniert und die Ladesäulen schnell aufgebaut werden, brauchen wir die Energiewirtschaft als einen der ganz wichtigen Player. Wir brauchen ein schnelles unkompliziertes Verlegen von Netzanschlüssen. Wir brauchen verlässliche und unkomplizierte Ladevorgänge mit einer Zahlungsmöglichkeit für alle Ladesäulen. Und wir brauchen einheitliche Standards, wie etwa beim Plug & Charge. Daran arbeiten wir gemeinsam.“

Autoverband VDA sieht Politik in der Pflicht

Der Autoverband VDA sieht bei der Ladeinfrastruktur in Deutschland vor allem die Politik in der Pflicht. „Wir brauchen Ladepunkte auf den Parkplätzen von Supermärkten und allen Shoppingmalls, an Flughäfen, Bahnhöfen, in Parkhäusern sowie bei den Unternehmen“, forderte Verbandspräsidentin Müller. Der Schlüssel für den raschen Ausbau liege in den Kommunen. Jeder Landrat und jeder Bürgermeister sollte nun einen eigenen Ladenetz-Ausbauplan erarbeiten. In welchen Regionen die Ladeinfrastruktur noch mangelhaft ist, zeigt der VDA künftig in seinem quartalsweise aktualisierten „Ladenetz-Ranking“.

Um das Ziel der Bundesregierung von einer Million öffentlichen Ladepunkten bis 2030 zu erreichen, sind laut dem VDA künftig rund 2000 neue öffentliche Ladepunkte pro Woche nötig. Aktuell würden aber nur rund 200 neue Ladepunkte im öffentlichen Bereich installiert. Die von der Autoindustrie in einem ersten Schritt versprochenen mindestens 15.000 Ladepunkte an ihren Liegenschaften, Betriebsstätten und Handelsbetrieben werden dem VDA zufolge schon Ende 2020 und damit zwei Jahre früher realisiert. Konkrete Pläne für einen koordinierten Aufbau weiterer Strom-Tankstellen hat die Branche derzeit nicht.