Der niederländische Anbieter von Schnelllade-Infrastruktur Fastned hat im Dezember seine erste Schnellladestation an einem Rewe-Supermarkt eröffnet. Die neue Strom-Tankstelle findet sich an der Ferniestraße in Gießen. Das Unternehmen kündigte an, im nächsten Jahr eine Reihe weiterer Standorte in Deutschland einzuweihen.

Fastned hat sich auf den Bau und Betrieb von Schnellladestationen an Standorten entlang Autobahnen und in Städten in Europa spezialisiert. An den Stationen können Elektroautos schnell und mit Ökostrom aufgeladen werden, wirbt das auf Expansionskurs befindliche Unternehmen. Seit der Gründung im Jahr 2012 habe man 130 nachhaltige Schnellladestationen in den Niederlanden, Deutschland, Großbritannien und Belgien errichtet. Das erklärte Ziel ist ein europaweites Schnellladenetzwerk.

Die Partnerschaft mit Rewe Region Mitte ermögliche es Fahrern von E-Autos, das Einkaufen und Aufladen ihres Fahrzeugs bequem zu kombinieren, so Fastned. In den kommenden 12 Monaten werde man eine Reihe weiterer Ladestationen an Rewe-Märkten eröffnen. Die Niederländer versprechen: „Jede Fastned-Station ist so konzipiert, dass sie die Umwelt so wenig wie möglich belastet, wobei nach Möglichkeit nachhaltig beschaffte und zertifizierte Materialien verwendet werden.“

Die an den für die Marke typischen gelben Bögen erkennbaren Ladestationen von Fastned sind rund um die Uhr erreichbar und mit acht Ladeplätzen mit je einer 50 kW-Ladesäule ausgestattet. Jede Ladesäule verfügt über einen CCS- sowie einen CHAdeMO-Anschluss. Für die Abrechnung der Ladevorgänge gibt es diverse Zahlungsoptionen, darunter Lade- und Kreditkarten oder Sofort/Online-Banking in der Fastned-App.

Fastned betreibt eigenen Angaben nach aktuell 18 große Schnellladestationen in Deutschland. Alle liefern laut dem Unternehmen exklusiv Ökostrom, der teilweise auch vor Ort auf Solardächern erzeugt wird.