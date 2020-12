McDonald’s Deutschland hat Details zum Mitte Dezember angekündigten Ausbau der Ladeinfrastruktur an seinen Schnellrestaurants verraten. Geplant sind demnach Strom-Tankstellen an über 1000 Standorten. Dazu kooperiert die Fastfoodkette mit EWE Go, einer Tochter des großen deutschen Energieversorgers EWE AG.

Konkret soll es bis 2025 an mehr als 1000 McDrive-Standorten die Möglichkeit geben, Elektroautos mit Ökostrom zu laden. Im Rahmen der Kooperation stellt McDonald’s mit seinen Restaurants die Standorte zur Verfügung, EWE Go verantwortet den Aufbau und den Betrieb der Ladesäulen. Aktuell gibt es Unternehmensangaben nach an über 40 Restaurants von McDonald’s Ladesäulen von EWE Go mit einer Ladeleistung von bis zu 150 kW. Im Jahr 2021 sollen rund 200 Ladesäulen hinzukommen, ab 2022 jährlich 250.

„Elektro-Mobilität kann sich letztlich nur durchsetzen, wenn eine flächendeckende Versorgung mit Lademöglichkeiten besteht“, so Holger Beeck, Vorstandsvorsitzender von McDonald’s Deutschland. „Die Senkung von CO2-Emissionen ist zudem ein integraler Bestandteil unserer Nachhaltigkeitsziele. Die Kooperation mit EWE Go fügt sich daher als konsequenter Baustein in unsere Nachhaltigkeitsstrategie ein. Gleichzeitig bieten wir unseren Gästen einen weiteren Service an, der für immer mehr Menschen in Deutschland wichtig wird.“