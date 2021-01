Der Bundesverband eMobilität e.V. (BEM) kritisiert den Entwurf des Bundesverkehrsministeriums für ein geplantes Schnelllade-Gesetz. In Ergänzung zum E-Mobilitäts-Gesetz und der in der Novellierung befindlichen Ladesäulenverordnung soll das neue Gesetz die Ausschreibungsbedingungen festlegen, um öffentliche Ladepunkte in Deutschland flächendeckend, zuverlässig und belastbar zu betreuen und wirtschaftlich zu entwickeln.

Nach Einschätzung des Branchenverbandes steht der vorgelegte Entwurf nicht im Einklang mit den grundlegenden Rahmenbedingungen der E-Mobilität. So fehle es an der Kenntnis elektrotechnischer und regulatorischer Grundlagen für marktgerechte Strukturen und am Gesamtverständnis für Elektromobilität, elektrische Antriebe und der dazugehörigen Infrastruktur. Obwohl bereits im aktuellen Papier ein Marktversagen im Bereich der Ladesäulen festgestellt werde, unterbleibe ein konkreter und zielführender Lösungsvorschlag. Der BEM bemängelt auch, dass eine Berichtspflicht zu dem neu zu entwickelnden Markt erst nach fünf Jahren anberaumt werde.

Weiter wird kritisiert, dass sich der Entwurf lediglich mit den Ladepunkten für reine Elektrofahrzeuge im Pkw-Bereich befasst, nicht aber mit schweren Nutzfahrzeugen, Anhänger-Gespannen mit sogenannten E-Trailern, Hybrid-Modellen und Drive-Through-Wegen. „Wir sind in Sorge um die Elektromobilität und ihrer bestmöglichen Ausgestaltung“, sagte BEM-Vorstand Markus Emmert.

„Im aktuellen Gesetzentwurf wird nachdrücklich die Meinung vertreten, dass die Wirtschaft selbst die Infrastruktur für die Elektromobilität ausbaut. Wir erinnern gern an den Umstand, dass es nicht die Automobilindustrie war, die das Abkommen von Paris unterschrieben hat, sondern die Bundesregierung, der nun die regulierende Aufgabe obliegt, Elektromobilität zu ermöglichen. Ein geeignetes Schnell-Lade-Infrastruktur-Gesetz kann hier maßgeblich zum Erfolg des neuen Antriebs und der dazugehörigen Wirtschaftsprozesse beitragen“, so Emmert weiter. Der BEM schlägt unter anderem vor, Stromnetzbetreiber am Aufbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur zu beteiligen.

Ähnlich wie bei Schiene und Bahn oder Kabel und Telekommunikation brauche es in der E-Mobilität eine starke Infrastruktur, für die der BEM bereits im letzten Jahr die Stromnetzbetreiber vorgeschlagen hat. „Damit wäre eine diskriminierungsfreie und flächendeckende Grundversorgung mit der Installation, der Realisierung des Anschlusses auch in entlegenen Gebieten als auch der Netzintegration auf Basis Erneuerbarer Energien gewährleistet“, so der Verband. Die notwendigen Kosten für Hardware, Planung, Installation und Netzanschluss könnten durch eine allgemeine Netzentgeltumlage finanziert werden. Der Betrieb der Ladepunkte wäre dann auszuschreiben, der Zugang zum Betrieb wäre schnittstellenunabhängig zur Verfügung zu stellen.