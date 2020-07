Neues zu Audis Elektroauto-Projekt „Artemis“

Audi wird seit diesem Jahr von dem Ex-BMW-Manager Markus Duesmann geleitet. Der Diplom-Ingenieur übernimmt zudem bei der Konzernmutter Volkswagen die Verantwortung für Forschung und Entwicklung. Ende Mai gab Duesmann das Hightech-Projekt „Artemis“ bekannt, aus dem unter anderem ein hocheffizientes Elektroauto hervorgehen soll. Zu den Plänen gibt es nun neue Details.

Die Ingolstädter wollen mit Artemis ein Flaggschiff-Modell im elektrischen Luxus-Segment schaffen, schreibt Autocar. Das für 2024 anvisierte Modell soll Anleihen an der 2017 vorgestellten Studie einer autonomen Elektroauto-Limousine Aicon (abgebildet) nehmen und insbesondere den kommenden Luxus-Elektroautos Mercedes EQS und Jaguar XJ Konkurrenz machen. Dazu seien neueste Technik in den Bereichen E-Antrieb, Batterie, autonomes Fahren und Vernetzung vorgesehen.

Das geplante Elektroauto mit dem Arbeitstitel „E6“ befindet sich laut dem Bericht noch im Anfangsstadium und könnte später als Audi A9 e-tron auf den Markt kommen. Das Ziel sei ein technologisches Vorzeigemodell für die E-Auto-Offensive der Marke und des Volkswagen-Konzerns. Das Format soll dem des Fließheck-Modells A7 ähneln, im Inneren dank des Elektroantriebs aber Platz wie der größere A8 zur Verfügung stellen.

Duesmann will die Marke mit den vier Ringen wieder zum Technologie-Führer der Branche machen. Im Fokus stehen dabei die schnelle und unbürokratische Einführung von modernen Elektroauto- und Selbstfahr-Technologien. Die bestehende enge Stromer-Partnerschaft mit der Konzernschwester Porsche will Duesmann Autocar zufolge im Rahmen von Artemis weiter intensivieren. Die beiden Unternehmen treiben bereits die Premium Plattform Electric (PPE) für hochwertige und leistungsstarke Elektroautos voran.

Artemis soll breite Fortschritte bringen

Artemis soll neben der Technologie für den mutmaßlichen Top-Stromer A9 neue Lösungen für andere Modelle der Marke liefern. Das Team rund um den Motorsport-Chefingenieur und bisherigen Treiber des autonomen Fahrens bei Volkswagen Alex Hitzinger sei unter anderem damit beauftragt, einen Hightech-Nachfolger des Kleinwagens A2 voranzubringen, so Autocar. Einen ersten Ausblick darauf gebe die Studie AI:ME. Auch Serienversionen des AI:RACE/PB18 e-tron und AI:Trail 4×4 sollen im Gespräch sein.

Neben fortschrittlichen Fahrzeugen gehören laut Insidern neue Methoden für den schnellen Aufbau von Prototypen zum Aufgabengebiet von Artemis. Damit soll insbesondere die Entwicklung von schon in Arbeit befindlichen Modellen und die Datensammlung beschleunigt werden.

Die aktuelle Elektro-Offensive von Volkswagen mit konzernweit 75 geplanten E-Modellen bis 2029 binde alle Kapazitäten, erklärte Duesmann bei der Bekanntgabe seines Vorstoßes mit Artemis. „Da lag die Frage nahe, wie wir zusätzliche Hightech-Benchmarks realisieren, ohne die Leistbarkeit bestehender Projekte zu gefährden, und zugleich neue Chancen in den Märkten nutzen.“ Mit Artemis strebt der neue Audi-Chef „eine Blaupause für einen schnellen und agilen Entwicklungsprozess im Konzern, so agil wie bei einem Rennteam“ an.

Neben diversen Plug-in-Hybriden hat Audi heute das Elektro-SUV e-tron sowie dessen Coupé-Derivat e-tron Sportback im Programm. Bereits vor Duesmann bestätigt wurden der Sportwagen e-tron GT und das Kompakt-SUV Q4 e-tron. Weitere Voll-Stromer sollen folgen, darunter Kleinwagen und sportliche Edel-Elektroautos. Bis 2024 will Audi rund 12 Milliarden Euro in seine Elektrifizierung investieren.