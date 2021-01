Tesla will die Preise seiner Elektroautos weiter senken, dazu treibt das Unternehmen neben niedrigeren Batteriekosten auch neue Einsteiger-Modelle voran. Firmenchef Elon Musk hat im letzten Jahr bestätigt, kleinere Stromer in China sowie Europa zu entwickeln. Der in der Volksrepublik entstehende Wagen könnte offenbar schon 2022 verfügbar sein.

Das erklärte Ziel von Musk ist, ein Elektroauto für 25.000 Dollar anzubieten. Der Preis dürfte für die USA gelten und damit vor Steuern. Bisher ist der erschwinglichste Tesla auf dem Heimatmarkt die für 37.990 Dollar vertriebene Mittelklasse-Limousine Model 3. Ein darunter angesiedeltes Elektroauto soll offiziell nicht vor 2023 eingeführt werden. Es deutet sich nun aber ein früherer Start an.

In Teslas China-Fabrik entstehen derzeit das Model 3 und das Mittelklasse-SUV Model Y. 2022 könnte eine dritte Baureihe hinzukommen, die umgerechnet zwischen 20.000 und 25.000 Euro kosten soll. Das geht laut Insidern aus einem Dokument in einem Umweltbericht von Tesla für seine „Gigafactory“ in China hervor. Das Portal Sina.com berichtet, dass die Produktionsplanung für das neue Modell aufgrund der steigenden Nachfrage der chinesischen Kunden nach Elektroautos der Marke beschleunigt werde.

Bei dem ersten außerhalb der USA entwickelten Tesla dürfte es sich um einen Kompaktwagen handeln. Darauf lässt ein vor knapp einem Jahr von dem Unternehmen veröffentlichter Entwurf (abgebildet) schließen. Das neue Einsteiger-Elektroauto soll schon im September 2020 final beschlossen worden sein, im März dieses Jahres könnten die Spezifikationen festgelegt werden, will der Veröffentlicher des Dokuments aus dem Umweltbericht erfahren haben. Die technische Basis werde das Model 3 stellen.

In den USA werden vor allem mittlere und große Autos nachgefragt, in China bevorzugen dagegen viele Käufer wie in Europa kleinere Modelle. Nachdem Tesla mittlerweile weltweit Erfolg hat, gilt eine für die Bedürfnisse in anderen Märkten zugeschnittene Baureihe als logischer nächster Schritt. Angesichts der für Elektroautos zwar vergleichsweise erschwinglichen, insgesamt aber weiter hochpreisigen aktuellen Modelle könnte der geplante Kompaktwagen schnell zum neuen Volumenmodell des Herstellers werden.

Ob und wann der China-Tesla auch nach Europa kommt, bleibt abzuwarten. Im letzten Jahr hieß es, dass das Elektroauto für den weltweiten Markt entworfen werde. Einige Monate später kündigte Musk dann an, auch in Deutschland das Design und die Entwicklung eines Modells anzusiedeln. Es würde sich anbieten, dieses Fahrzeug für europäische Städte zu konzipieren, so der Tesla-Chef. Details zu dem hierzulande geplanten Wagen gibt es bisher nicht. Zunächst will das Unternehmen seine neue Fabrik in Brandenburg fertigstellen, aus der ab diesem Jahr das Model Y rollen soll. Wo das angekündigte deutsche Design- und Entwicklungszentrum entsteht, wurde noch nicht bekannt gegeben.