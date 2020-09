Tesla hat beim „Battery Day“ nach der Hauptversammlung des Unternehmens erklärt, mit neuer Akku- und Produktions-Technologie die Preise für Elektroautos deutlich senken zu wollen. Das Ziel sei ein elektrischer Pkw zum Preis von 25.000 Dollar. Hierzulande würde das umgerechnet knapp 21.400 Euro entsprechen, allerdings werden Autopreise in den USA ohne die in den jeweiligen Staaten hinzukommenden Steuern angegeben.

Für die geplanten Fortschritte braucht Tesla noch Zeit, das hatte Firmenchef Elon Musk bereits im Vorfeld des Batterie-Tags betont. Dennoch ließ das zuletzt an der Börse immer höher gestiegene Tesla-Papier zunächst um mehrere Prozentpunkte nach – einige hatten sich von der viele Monate im Voraus angekündigten Tesla-Veranstaltung wohl mehr versprochen. Konkret stellte Musk in Aussicht, die Kosten für Batterien über die nächsten Jahre mithilfe von neuen Technologien und Prozessen um die Hälfte zu reduzieren. „In drei Jahren“ werde Tesla ein 25.000-Dollar-Elektroauto liefern können und damit preislich auf dem Niveau von vergleichbaren Verbrenner-Wagen liegen, möglicherweise auch leicht darunter.

Der Tesla-Chef beschrieb eine neue Generation von Batteriezellen, die leistungsstärker, langlebiger und 50 Prozent weniger kostspielig als die aktuellen Akkus des Unternehmens sein soll. Die weiter zylinderförmig, mit 46 mm Durchmesser und 80 mm Länge jedoch größer als die bisherigen Zellen des Elektroautobauers ausfallenden „4680“-Akkus sollen fünfmal mehr Energie, sechsmal mehr „Leistung“ und 16 Prozent mehr erzielbare Reichweite ermöglichen. Durch flankierende Verbesserungen soll die Reichweite trotz sinkender Kosten im Vergleich zu den heute eingesetzten Batteriepaketen um 54 Prozent gesteigert werden.

„Wir haben kein kostengünstiges Auto. Das ist etwas, das wir in Zukunft haben werden. Aber wir müssen die Kosten der Batterien herunterbekommen“, so Musk. Um die Kosten zu senken, wolle Tesla in seiner gemeinsam mit Panasonic betriebenen Batterie-„Gigafactory“ in Nevada auch Energiespeicher recyceln. Den Anteil des kostspieligen und umstrittenen Rohstoffs Kobalt werde man auf nahezu Null reduzieren. Die Großserienfertigung der neuen, optimierten Batteriezelle soll in zwei bis drei Jahren möglich sein.

Die Herstellung des Tesla-eigenen Akkus soll später weltweit in hochautomatisierten Fabriken erfolgen. Zunächst ist vorgesehen, am E-Auto-Stammwerk in Fremont eine neue Montagelinie zu installieren. Die dortige Produktion soll bis Ende 2021 jährlich 10 Gigawattstunden (GWh) erreichen, in Nevada sind es derzeit um die 35 GWh. Anschließend soll die Akku-Fertigung bis 2030 auf eine Jahreskapazität von 3000 GWh (3 Terawattstunden/TWh) massiv hochgefahren werden, dazu wird auch die im Bau befindliche deutsche Fabrik nahe Berlin beitragen. Bisher bezieht Tesla zusätzlich zu der Technologie-Partnerschaft mit Panasonic Batteriezellen von spezialisierten Lieferanten aus Asien.

The only thing beyond Ludicrous is Plaid — Tesla (@Tesla) September 23, 2020

Bevor Tesla ein besonders erschwingliches, vermutlich im Kompaktwagen-Segment positioniertes Elektroauto anbietet, kommt eine weitere Variante der Premium-Limousine Model S auf den Markt. Die neue Top-Version „Model S Plaid“ mit Allradantrieb durch drei E-Motoren und über 1100 PS soll Ende nächsten Jahres ausgeliefert werden. Für fast 140.000 Dollar (120.000 Euro vor Steuern) versprechen die Kalifornier eine Beschleunigung von 0 bis 60 Meilen pro Stunde (0-97 km/h) in weniger als zwei Sekunden, erst bei über 300 km/h soll Schluss sein. Als Reichweite werden mehr als 520 Meilen (837 km) genannt. Aktuell verkauft Tesla Elektroautos mit gemäß US-Norm EPA maximal 402 Meilen (647 km) Reichweite, der Sprint auf 60 Meilen pro Stunde gelingt in bis zu 2,3 Sekunden, maximal werden um die 260 km/h erreicht.