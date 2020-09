Tesla-Chef Elon Musk hat im September beim „Battery Day“ angekündigt, durch neue Technologie und Prozesse die Kosten für Elektroauto-Akkus deutlich zu senken. Dadurch soll innerhalb von drei Jahren unter anderem ein E-Pkw zum US-Preis von 25.000 Dollar vor Steuern möglich werden. Laut Musk wird es sich dabei um ein komplett neues, kleiner als das bislang erschwinglichste E-Auto der Kalifornier ausfallendes Fahrzeug handeln.

Der derzeit günstigste Tesla, die Mittelklasse-Limousine Model 3, kostet in den USA ab 35.000 Dollar zuzüglich der in dem jeweiligen Bundesstaat anfallenden Steuern. Hierzulande beginnen die Preise aktuell bei rund 43.000 Euro. Auf Twitter stellte Musk kürzlich klar, dass nicht der Preis des Model 3 auf 25.000 Dollar gedrückt werden soll. Die Ankündigung beim Batterie-Tag betreffe ein bisher nicht vorgestelltes, auch von der Größe her unter dem aktuellen Einsteiger-Tesla angesiedeltes Elektroauto.

Musk und Tesla hatten bereits zuvor durchblicken lassen, dass das Unternehmen auch kompakte Wagen bauen will. Demnach wird flankierend zu einer Anfang des Jahres eröffneten neuen Elektroauto-Fabrik in China auch ein Design- und Entwicklungszentrum in der Volksrepublik eingerichtet. Dort soll unter anderem eine weitere Baureihe für den weltweiten Markt entworfen werden. Wie ein solches Elektroauto aussehen könnte, zeigt Tesla mit einem über den chinesischen Dienst Wechat veröffentlichten Entwurf (abgebildet).

Zusätzlich zu der in Brandenburg nahe Berlin entstehenden ersten Europa-Fabrik von Tesla ist auch hierzulande ein Design- und Entwicklungszentrum geplant. Es würde sich anbieten, in Deutschland ein unterhalb des Mittelklasse-SUV Model Y positioniertes Elektroauto für europäische Städte zu konzipieren, äußerte Musk im Juli auf Twitter. Einem seiner jüngsten Tweets nach ist neben dem angedachten chinesischen mittlerweile auch das deutsche Modell fest eingeplant. Tesla wird also mittelfristig zwei bislang nicht präsentierte weitere E-Autos produzieren.

Ob es sich bei den neuen Teslas um Kompakt-, Klein- oder möglicherweise sogar Kleinstwagen handeln wird, bleibt abzuwarten. Besonders kleine elektrische Autos gelten allerdings aufgrund hoher Batteriepreise auf absehbare Zukunft als unrentabel. Wahrscheinlicher ist, dass Tesla ein Modell im Stil des neuen, den e-Golf ersetzenden VW ID.3 realisiert. Musk ist den Kompaktwagen bei einem kurzen Besuch in Berlin bereits Probe gefahren. In den USA ist die Nachfrage nach solchen Fahrzeugen zwar gering, VW bietet den ID.3 dort daher gar nicht erst an. In Europa und auch asiatischen Metropolen sind kompakte Pkw dagegen weiter beliebt.