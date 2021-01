Das gemeinsame Mobilitätsunternehmen von BMW und Daimler Free Now – früher Mytaxi – arbeitet laut einer Mitteilung ab sofort klimaneutral und stellt in den kommenden fünf Jahren über 100 Millionen Euro an Ressourcen für den Wandel hin zur Elektromobilität bereit. Das Zwischenziel seien mindestens 50 Prozent vollelektrische Fahrten bis 2025. Fünf Jahre später sollen dann alle Free-Now-Fahrten in Europa auf E-Mobilität umgestellt sein.

Darüber hinaus werde man rückwirkend ab Anfang 2020 alle verbleibenden CO2-Emissionen ausgleichen – sowohl im Rahmen des eigenen Unternehmens als auch für angeschlossene Dienstleistungen, teilte Free Now mit. Diese und weitere Aktionen sind Teil der in diesem Jahr gestarteten Nachhaltigkeitsstrategie „Move To Net-Zero“. „Wir nehmen unsere Verantwortung als Europas führender Mobilitätsanbieter sehr ernst und wollen mit unserem Net Zero Programm einen signifikanten Beitrag leisten, dem Klimawandel entgegenzuwirken. Wir werden damit die Ziele des Pariser Klima-Abkommens bereits 20 Jahre früher erfüllen“, so Firmenchef Marc Berg.

Zu den konkreten Maßnahmen für die Elektrifizierung der Fahrten mit Free Now gehört die Bevorzugung nachhaltiger Verkehrsmittel in der App. Geplant ist zudem, Anreize für Fahrer zum Umstieg auf Elektroautos zu schaffen. Es soll für sie leichter werden, sich ein E-Fahrzeug zuzulegen und dieses günstiger zu unterhalten. Ein erstes lokales Projekt startet in diesem Jahr in Hamburg: Bis Oktober wollen die Hansestadt, Free Now und weitere Partner rund 100 E-Taxis auf die Straße bringen. Für eine flächendeckende Ladeinfrastruktur geht Free Now mit der Schwestergesellschaft Charge Now eine erweiterte Partnerschaft ein.

In Großbritannien will Free Now bis zum Jahr 2025 die angeschlossene Flotte komplett auf E-Fahrzeuge umstellen. Ähnliche Ziele werden auch in anderen Ländern verfolgt. Hierfür arbeite man eng mit Städten, Behörden und allen relevanten Interessengruppen zusammen, erklärte das Unternehmen. Für kürzere Strecken bietet Free Now Nutzern in ausgewählten Städten ein „Micromobility“-Angebot bestehend aus E-Bikes, E-Scootern und E-Mopeds an. Die Services sind bereits in die Free Now App integriert, „viele weitere“ sollen noch in diesem Jahr folgen. Zusätzlich werden Fahrplaninformationen der öffentlichen Verkehrsmittel in die App einbezogen. Weitere Angebote speziell in den Bereichen Ride-Pooling- und -Sharing sind vorgesehen.

„Immer mehr Menschen und Unternehmen in Europa bevorzugen umweltfreundliche Mobilitätsoptionen und die Pandemie hat diesen Trend noch weiter beschleunigt. Unser klares Ziel ist es, unseren Kunden immer mehr nachhaltige Angebote zu unterbreiten“, sagt Free-Now-Chef Berg. „In Zusammenarbeit mit Fahrzeugherstellern, Ladeinfrastruktur-Anbietern und Städten werden wir gewährleisten, dass umweltfreundlichere Fahrten bei der Bestellung bevorzugt werden und damit die steigende Nachfrage nach Eco-Fahrten erfüllt wird.“

Aktuell biete Free Now über seine Plattform unter anderem in Paris und London die größte Elektro-Flotte an. In Spanien seien mehr als die Hälfte aller Fahrzeuge elektrisch oder hybrid. In Deutschland hat das Unternehmen im letzten Jahr diverse Micromobility-Angebote wie E-Scooter, E-Mopeds und E-Bikes in die App integriert. Auch Fahrplaninformationen des öffentlichen Nahverkehrs wurden bereits getestet.