Porsche bietet sein Ende 2019 eingeführtes erstes Elektroauto demnächst in einer weiteren Version an: Nach Taycan Turbo S, Taycan Turbo und Taycan 4S steht ab März 2021 die vierte, schlicht Taycan genannte Version der Sportlimousine bei den Händlern. Das in China bereits seit 2020 verkaufte Modell fährt mit Heck- statt Allradantrieb und ist mit zwei Batteriegrößen erhältlich.

Mit der serienmäßigen „Performance-Batterie“ leistet das künftige Einstiegsmodell bis zu 300 kW (408 PS), mit der optionalen „Performance-Batterie Plus“ bis zu 350 kW (476 PS). Die einstöckige Performance-Batterie verfügt über eine Bruttokapazität von 79,2 kWh, die zweistöckige Performance-Batterie Plus über 93,4 kWh. Die Reichweite nach WLTP liegt bei 431 beziehungsweise 484 Kilometer.

Aus dem Stand beschleunigt der Taycan in beiden Varianten in 5,4 Sekunden von null auf 100 km/h und weiter bis 230 km/h. Der Stromverbrauch beträgt kombiniert 28,0 kWh/100 km beziehungsweise 28,7 kWh/100 km. Die maximale Ladeleistung liegt bei bis zu 225 kW (Performance-Batterie) beziehungsweise 270 kW (Performance-Batterie Plus). Damit lassen sich beide Akkupakete an entsprechend schnellen öffentlichen Ladepunkten in knapp 23 Minuten von fünf auf 80 Prozent füllen. Für das Strom zapfen an weniger leistungsstarken Säulen ist ein Bordladegerät mit einer Leistung von bis zu 22 kW erhältlich.

„Beeindruckende Beschleunigungswerte, sportwagentypisches Durchzugsvermögen und souveräne, dauerhaft verfügbare Leistung – diese Stärken besitzt auch das neue Einstiegsmodell der Baureihe“, verspricht Porsche. Die Antriebsarchitektur umfasst neben einer permanent erregten Synchronmaschine an der Hinterachse ein Zweigang-Getriebe. Zur optischen Unterscheidung des Taycan innerhalb der Modellfamilie tragen aerodynamisch optimierte 19-Zoll-Räder und schwarz eloxierte Bremssättel bei. Das Bugunterteil, die Seitenschweller sowie der Heckdiffusor in Schwarz entsprechen den Komponenten des Taycan 4S. LED-Hauptscheinwerfer sind serienmäßig an Bord.

Im Inneren des Taycan bildet das frei stehende und gebogene Kombiinstrument den höchsten Punkt auf der Instrumententafel. Weitere Elemente sind ein zentrales, 10,9 Zoll großes Infotainment-Display und ein optionales Display für den Beifahrer. Als Sonderausstattung ist wie bei den anderen Versionen zudem unter anderem ein farbiges Head-Up-Display erhältlich. Der Taycan mit Heckantrieb hat serienmäßig eine Teillederausstattung sowie Komfortsitze vorne mit elektrischer Achtwege-Verstellung.

Porsche verwendet für das Fahrwerk des Taycan ein zentral vernetztes Steuersystem. Die serienmäßige Stahlfederung wie auch die optionale adaptive Luftfederung werden durch die elektronische Dämpferregelung Porsche Active Suspension Management (PASM) ergänzt. Die adaptive Luftfederung ist darüber hinaus mit einer „Smart-Lift-Funktion“ ausgestattet: Damit lässt sich der Taycan so programmieren, dass das Fahrzeugniveau an bestimmten wiederkehrenden Stellen wie Fahrbahnschwellen oder Garagenauffahrten automatisch angehoben wird. Die Smart-Lift-Funktion kann auch bei Fahrten auf der Autobahn aktiv die Fahrzeughöhe beeinflussen.

Der Taycan verfügt serienmäßig über Sechskolben-Aluminium-Monobloc-Festsattel­bremsen vorne und Vierkolben-Aluminium-Monobloc-Festsattelbremsen hinten. Die innenbelüfteten Bremsscheiben haben vorne 360 Millimeter Durchmesser, hinten 358 Millimeter. Gegen Aufpreis wird eine Hochleistungsbremse mit Bremsscheiben mit einem Durchmesser von 410 Millimetern beziehungsweise 365 Millimetern (Vorder-/Hinterachse) verbaut.

Die Preise des neuen Taycan beginnen in Deutschland bei 83.520 Euro. Die bisher erschwinglichste Variante Taycan 4S kostet ab 106.487 Euro. Das im März startende vierte Modell der Baureihe bietet mit bis zu 484 Kilometer die größte Reichweite. Der Taycan 4S schafft pro Ladung gemäß WLTP nur 464 Kilometer, der Turbo 452 Kilometer und der Turbo S 416 Kilometer.