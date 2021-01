Das 2012 gegründete israelische Startup StoreDot arbeitet an Lithium-Ionen-Technologie für „extremes Schnellladen“ (Extreme Fast Charging, kurz XFC), mit der sich später Elektroauto-Batterien in nur fünf Minuten komplett aufladen lassen sollen. Aktuell dauert das auch bei modernsten Modellen mit schneller Ladezeit und größerer Reichweite mindestens um die 45 Minuten. Zu Beginn des neuen Jahres veröffentlichte StoreDot ein Update zum derzeitigen Stand.

Das Unternehmen gab die Entwicklung und Produktion eines neuen Prototyps bekannt, der sich in fünf Minuten aufladen lasse. Mit dem in China von einem Partner produzierten flachen Akku im verkleinerten Format will StoreDot die Eignung seiner Innovation für den gewerblichen Einsatz belegen. Die ersten Exemplare sollen nun zu Demonstrationszwecken an mögliche weitere Partner in der Industrie- sowie im Elektroauto-Bereich übergeben werden. Welche Elektroauto-Reichweiten sich mit einer 5-Minuten-Ladung realisieren lassen sollen, hat StoreDot bisher nicht konkretisiert.

Vor anderthalb Jahren hatte StoreDot erstmals vor Publikum einen mit seiner XFC-Technik ausgestatteten Elektroroller in fünf Minuten aufgeladen. Die Batteriegröße wurde damals nicht genannt, die Reichweite aber mit 70 Kilometer angegeben. Das Startup räumte allerdings ein, dass es sich bei der Präsentation zunächst nur um einen Machbarkeitsnachweis gehandelt habe. Wann und in welchen Fahrzeugen StoreDot-Produkte ihre Serienpremiere feiern könnten, ist offen. Auch zu der erforderlichen Ladetechnik zum Füllen der Akkus gibt es noch keine Details.

Als zentrale Innovation ihrer Energiespeicher nennen die Entwickler von StoreDot den Ersatz von Graphit in der Zellenanode durch „metalloide Nanopartikel“. Es handele sich dabei um einen Durchbruch insbesondere in den Bereichen Sicherheit und Haltbarkeit. Neben Pkw will StoreDot auch batteriebetriebene Lkw sowie andere Elektronikgeräte möglichst schnell mit Strom versorgen.

StoreDot wird von bekannten Konzernen unterstützt, darunter dem Ölmulti BP, dem Elektronikriesen Samsung sowie Daimler. Der aktuelle Stand der Technologie ist laut dem Unternehmen bereit für die Massenproduktion. Ein zentraler Vorteil sei dabei, dass das Design der neuen Akkus für die Produktion mit bestehenden Fertigungslinien für Lithium-Ionen-Batterien ausgelegt sei. Der Investitionsaufwand falle dadurch deutlich geringer als bei Batterien von Wettbewerbern aus. In einem nächsten Schritt soll Ende des Jahres die zweite Prototyp-Generation des StoreDot-Akkus fertiggestellt werden, der sich für den Einsatz in Elektroautos eignet.