Bosch-Chef Volkmar Denner hat in einem ausführlichen Interview mit der Automobilwoche unter anderem über die E-Mobilitäts-Pläne des weltgrößten Autozulieferers gesprochen. Er glaubt, dass dieses Jahr für die europäische Autoindustrie mit Blick auf den Antriebsstrang ein Schicksalsjahr wird. An seiner wiederholt betonten Forderung nach Technologieoffenheit hält er fest.

Die für 2025 erwartete neue Abgasnorm Euro 7 wird von einigen als Todesstoß für den Verbrennungsmotor gesehen. Denner betrachtet die Pläne „mit großer Sorge“, der bisherige Entwurf würde zu gravierenden Konsequenzen führen. Der Anspruch, möglichst keine Schadstoffe mehr zu produzieren, solle unter „exotischen“ Bedingungen erreicht werden, wie etwa Kaltfahrten bei voller Anhängelast den Berg hoch. Solche Ausnahmen würden die Luftqualität kaum beeinflussen, seien aber mit einem heutigen Verbrenner nicht zu schaffen.

Die Konsequenz der derzeit vorgesehenen Regelungen der Euro 7 seien mindestens teilelektrische Antriebe, was beträchtliche zusätzliche Aufwendungen erfordern und Fahrzeuge vor allem auch in den untersten Klassen teurer machen würde. Damit stelle sich die Frage nach bezahlbarer Mobilität ganz neu, so der Bosch-Chef. Das würde auch dazu führen, dass weniger Fahrzeuge verkauft werden. Teile der geplanten Neuregulierung unterstütze der Zulieferer aber, zum Beispiel die schnellere Absenkung einiger Grenzwerte.

Ihm gehe es darum, dass die Regulierung den Verbrenner 2025 nicht „durch die Hintertür verbietet“. Denn das würde der Branche „massiv“ weniger Zeit für ihre Transformation geben, sagte Denner. Er warnte, dass eine solche Maßnahme zu großen sozialen Verwerfungen nicht nur in Deutschland führen werde. Hinzu komme die CO2-Regulierung mit dem Green Deal, was bis 2030 eine weitere Verschärfung der Grenzwerte bedeuten könnte. Würde die Reduzierung bei 50 Prozent CO2 liegen, wäre das nur mit einem reinen Elektroanteil von etwa 60 Prozent an den Neuzulassungen möglich. „Von diesen anstehenden Regulierungen hängt viel ab und daher bin ich überzeugt, dass 2021 für die europäische Autoindustrie mit Blick auf den Antriebsstrang ein Schicksalsjahr wird“, erklärte der Bosch-Boss.

Denner betonte, dass sich auch sein Unternehmen auf die E-Mobilität vorbereite: Man fahre die Investitionen „massiv“ hoch und investiere allein dieses Jahr 700 Millionen Euro. 2020 seien es 500 Millionen Euro gewesen, in den Jahren zuvor jeweils 400 Millionen. „Wir sind überzeugter Verfechter der Elektromobilität. Aber an der Position der Technologieoffenheit halten wir fest.“ Die Politik sollte nur die Rahmenbedingungen für ein Ziel festlegen, forderte der Bosch-Vorstandsvorsitzende. Es gehe ja nicht nur um Pkw, sondern auch um Nutzfahrzeuge, Land- und Baumaschinen oder Schiffsantriebe.

Denner unterstrich, dass der Zulieferer ausreichend Zeit brauche, um die Beschäftigungsstrukturen an die Elektromobilität anzupassen. Der Konzern habe im Bereich Antriebssysteme 83.000 Beschäftigte, gut die Hälfte davon beim Diesel. Hier müsse das Unternehmen „konsequent, aber sozialverträglich umschichten“, was Zeit erfordere. Deshalb spreche er auch immer von der erforderlichen Ausbalancierung ökonomischer, ökologischer und sozial-gesellschaftlicher Aspekte.

„Wir glauben fest an die Wasserstoffökonomie“

Bosch setzt sich für mit Wasserstoff betriebene Brennstoffzellen-Elektrosysteme als Alternative zur reinen Batterie-E-Mobilität ein. „Wir glauben fest an die Wasserstoffökonomie und engagieren uns hier in vielen Initiativen“, so Denner. Es gehe dabei nicht nur um Pkw und Nutzfahrzeuge, sondern auch um Gebäudetechnik. Hier müsse der gleiche Transformationsprozess weg von fossilen Brennstoffen erfolgen wie bei der Mobilität. Mit „grünem“ Wasserstoff könnten fossile Brennstoffe durch synthetische ganz oder teilweise ersetzt werden. Die Brennstoffzelle könne zudem stationär oder mobil eingesetzt werden. An beidem arbeite Bosch.

Bei der stationären Brennstoffzelle visiert Bosch einen Serienhochlauf im Jahr 2024 an. Bei der mobilen Anwendung etwa bei Lkw ist der Einsatz schon ab 2022/23 vorgesehen. Zunächst sind laut Denner kleinere Stückzahlen bei Nutzfahrzeugen geplant, später könnte es aber auch Anwendungsfälle für Pkw geben. Für Bosch seien Brennstoffzellen-Fahrzeuge interessant, weil viele Komponenten identisch zum Elektroantrieb sind. Die Technologien ergänzten sich also, wichtig sei aber: Ohne grünen Wasserstoff ergebe diese Antriebsart keinen Sinn.

Bosch hat dem US-Startup Nikola Motor bei der Entwicklung seiner Wasserstoff-Brennstoffzellen-Lkw geholfen und auch direkt in das Unternehmen investiert. Die Firma steht derzeit in der Kritik, da der mittlerweile geschasste Gründer die technischen Errungenschaften zu rosig dargestellt haben soll. Man kooperiere mit Nikola weiter wie bisher, sagte Denner dazu. Der für den europäischen Markt in einem Joint Venture von Nikola und der italienischen Nutzfahrzeugmarke Iveco entstehende Brennstoffzellen-Truck Tre liege im Plan. Bosch habe sich zur anfänglichen Unterstützung an Nikola beteiligt, um die Wasserstoff-Technologie voranzubringen. Da man kein Fahrzeughersteller sein wolle, ziehe man sich jetzt aber wieder in die Rolle des Zulieferers zurück.