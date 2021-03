Audi richtet sich unter Firmenchef und Volkswagen-Vorstandsmitglied Markus Duesmann schneller und umfangreicher als zuvor auf Elektroautos aus. Betriebsratschef Peter Mosch hat im Interview mit der Automobilwoche über sein Verhältnis zum Top-Management gesprochen. Er forderte zudem, die Produktion aktueller elektrischer Audi-Modelle zurück von VW zu holen und eine Batterieproduktion am Stammsitz Ingolstadt einzurichten.

Mosch sieht sich mit dem neuen Vorstand auf Augenhöhe, dieser habe auch schon auf seinen Rat zurückgegriffen. Das Ziel sei dasselbe: „Dass Audi die Rolle als Speerspitze der technologischen und ökologisch nachhaltigen Entwicklung, die zuletzt etwas gelitten hat, wieder einnehmen kann und wieder ganz weit vorne mit dabei ist.“ Es gehe darum, den Werbeslogan „Vorsprung durch Technik“ wieder mit neuen Ideen und Leben zu füllen.

Duesmann sehe es als seine oberste Aufgabe an, Audi wieder an die Spitze zu bringen, daran arbeite er zielstrebig, so Mosch. Der seit knapp einem Jahr an der Spitze stehende Wunschkandidat von Volkswagen-Chef Herbert Diess habe das gesamte Produktportfolio durchkämmt und die technischen Ansprüche wieder ganz nach oben geschraubt. Duesmann sei Techniker mit Leib und Seele und lege auch selbst Hand an, das komme im Unternehmen gut an.

Weniger erfreulich für die Arbeitnehmervertreter ist, dass Audis erstes Elektroauto für den Volumenmarkt Q4 e-tron bei VW in Zwickau gebaut wird. Und der neue, für 2024 geplante Vorzeige-Stromer aus dem Projekt „Artemis“ soll ab 2024 bei VW Nutzfahrzeuge in Hannover entstehen. Mosch formulierte den Anspruch, die zweite Generation dieser Fahrzeuge in das Produktionsnetzwerk von Audi zurückzuholen. Noch in diesem Jahr könne es hierzu eine Entscheidung geben, da Volkswagen mehr Elektroautos bauen und dies in der nächsten Planungsrunde im November konkretisieren werde.

Betriebsrat will mehr interne Wertschöpfung

E-Autos sind weniger arbeitsintensiv als Benziner und Diesel, dadurch werden Arbeitsplätze überflüssig. „Wo sich ganz viel ändern wird, ist der Antriebsstrang. Da wird viel passieren“, so Mosch. Es gelte daher, mehr Wertschöpfung in die Werke zu holen. Der Betriebsrat fordere, dass es in Ingolstadt ab 2023, wenn dort die ersten Elektro-Modelle auf der neuen PPE-Plattform anlaufen, eine eigene Batterieproduktion gibt.

Audi montiert bereits Batterien am Standort Brüssel, wo seit 2018 das Elektro-SUV e-tron vom Band läuft. Auch für Ingolstadt ist eine Batteriemontage vorgesehen. Es gehe hier allerdings um die reine Montage der angelieferten Batteriepacks, die nur noch zusammengebaut und ins Gehäuse gesetzt werden, um sie dann ins Fahrzeug zu hieven, erklärte Mosch. „Wir Betriebsräte fordern schon einen Schritt früher einzusteigen, also auch das Zusammensetzen der Zell-Module zu Batteriepacks hier am Standort zu machen.“

Die einzelnen Batteriezellen in den Energiespeichern seiner Elektroautos bezieht Audi von Akkufertigern aus Asien. „Das Thema Batteriezellen haben wir in Deutschland und Europa ja komplett verschlafen“, sagte der Betriebsratschef dazu. Hier sei man „meilenweit entfernt von den Kollegen in Asien“. Schuld daran sei vor allem die fehlende Industriepolitik in Deutschland. Es sei gut, dass Volkswagen jetzt beginne, Akku-Know-how aufzubauen. Im Moment liege man hier aber viel zu weit hinten. Um das aufzuholen, müsse sich auch die Industriepolitik ändern. Es gebe zwar viele Forschungseinrichtungen, mann müsse das aber in eine Richtung bündeln und daraus marktfähige Produkte entwickeln. Hierzu müsste gezielter Forschungs- und Innovationsmanagement gefördert werden.