BMW hat mehr Informationen zu seinem Ende des Jahres kommenden Elektroauto iX veröffentlicht. Das SUV ist als erstes Modell auf Basis eines „Zukunftsbaukastens“ das neue Technologie-Flaggschiff des Konzerns. Der iX repräsentiere die Neuinterpretation der Themen Design, Nachhaltigkeit, lokal emissionsfreie Freude am Fahren, Vielseitigkeit und Luxus, so BMW.

Den iX wird es zum Start in den Versionen xDrive50 und xDrive40 geben, das Grundmodell soll 77.300 Euro kosten. Im iX xDrive50 entwickelt das aus jeweils einem Motor an der Vorder- und an der Hinterachse bestehende Antriebssystem eine Gesamtleistung von über 370 kW (500 PS) und ermöglicht eine Beschleunigung von null auf 100 km/h in unter fünf Sekunden. Das mehr als 240 kW (326 PS) starke Antriebssystem des iX xDrive40 beschleunigt den Wagen in etwas über sechs Sekunden auf Tempo 100.

Elektromotor, Getriebe und Leistungselektronik des iX sind in einem gemeinsamen Gehäuse angeordnet. Die kompakte Bauweise komme auch dem Wirkungsgrad des Antriebssystems zugute und erlaube zusammen mit optimierter Aerodynamik und Leichtbau eine im Wettbewerbsumfeld „herausragende Effizienz“, verspricht BMW. Der durchschnittliche Stromverbrauch gemäß WLTP werde weniger als 21,0 kWh je 100 Kilometer für den iX xDrive50 und weniger als 20,0 kWh je 100 Kilometer für den iX xDrive40 betragen.

Die Hochvoltbatterie im iX ist als integraler Bestandteil der Karosserie tief im Fahrzeugboden angeordnet. Die Energiedichte der Lithium-Ionen-Speicher hat BMW im Vergleich zur vorherigen Batteriegeneration um rund 20 Prozent gesteigert. Der Brutto-Energiegehalt des im iX xDrive50 verbauten Akkupakets wird mit mehr als 100 kWh angegeben, beim iX xDrive40 sind es mehr als 70 kWh. Der iX xDrive50 soll im Testzyklus WLTP eine Reichweite von mehr als 600 Kilometern erreichen, die Reichweite des iX xDrive40 soll bei über 400 Kilometer liegen.

Der iX unterstützt Gleichstrom-Schnellladen, beim iX xDrive50 lässt sich die Hochvoltbatterie mit einer Leistung von bis zu 200 kW füllen. Die maximale Ladeleistung des iX xDrive40 beträgt 150 kW. So soll sich innerhalb von zehn Minuten genügend Energie einspeisen lassen, um die Reichweite um mehr als 120 Kilometer beziehungsweise um mehr als 90 Kilometer zu erhöhen. Bei beiden Modellvarianten könne der Ladezustand des Hochvoltspeichers zudem in weniger als 40 Minuten von 10 auf 80 Prozent seiner Gesamtkapazität gesteigert werden, heißt es.

Nachhaltigkeit im Fokus

BMW betont den Fokus des iX auf Umweltverträglichkeit: Man verfolge bei der Entwicklung und Fertigung des Elektro-SUV ein ganzheitliches Konzept für Nachhaltigkeit, das die Einhaltung strenger Umwelt- und Sozialstandards bei der Rohstoffgewinnung, die Nutzung von Strom aus erneuerbaren Quellen und einen hohen Anteil an Recycling-Materialien umfasse. „Technologie treibt den Fortschritt voran, den wir benötigen, um selbst größte Herausforderungen zu bewältigen. Dies gilt insbesondere für den Klimaschutz“, erklärte Konzernchef Oliver Zipse. „Wir sind fest davon überzeugt: Wirklich herausragende Mobilität muss nachhaltig sein. Für die BMW Group gibt es keine Premium-Mobilität ohne Verantwortung.“

Das für die Hochvoltspeicher benötigte Aufkommen an Kobalt und Lithium werde von BMW aus kontrollierten Quellen in Australien und Marokko beschafft und an seine Lieferanten der Batteriezellen geliefert. Für die Fertigung der Batteriezellen werde ebenso wie für die Fahrzeugproduktion im Werk Dingolfing exklusiv Ökostrom genutzt. Darüber hinaus beziehe das Unternehmen Aluminium, bei dessen Herstellung Strom aus Solaranlagen zum Einsatz kommt. Zur ressourcenschonenden Fertigung des iX gehörten auch ein hoher Anteil an Sekundär-Aluminium und wiederverwertetem Kunststoff. Im Innenraum verweist BMW auf FSC-zertifiziertes Holz, mit Olivenbaumblätter-Extrakt gegerbtes Leder und andere natürliche Materialien. Als Rohmaterial für Bodenverkleidungen und Fußmatten dienen unter anderem recycelte Fischernetze.

Darüber hinaus betont BMW die Konstruktionsweise der Elektromotoren des iX, die den Verzicht auf sogenannte seltene Erden ermögliche. Sie arbeiten nach dem Prinzip einer stromerregten Synchronmaschine: Anstelle von fest installierten Permanentmagneten wird die Anregung des Rotors in den Motoren durch die Zufuhr von elektrischer Energie ausgelöst. Damit entfällt der Einsatz der kritischen Rohstoffe für die Fertigung von Magneten.

„Technologiebaukasten“ für automatisiertes Fahren

Der im iX erstmals eingesetzte „Technologiebaukasten“ bilde die Basis für „signifikante Fortschritte“ in den Bereichen automatisiertes Fahren und digitale Services, erläutert BMW weiter. So sei die Rechenleistung auf die Verarbeitung eines im Vergleich zu bisherigen Modellen um das 20-fache gesteigerten Datenvolumens ausgerichtet. Dadurch könnten etwa doppelt so viele Daten der Fahrzeugsensorik verarbeitet werden wie bisher.

„Mit der Technologie des BMW iX setzen wir Maßstäbe in der Industrie: Der BMW iX hat mehr Rechenleistung zur Datenverarbeitung, leistungsfähigere Sensorik als die neuesten Fahrzeuge unseres aktuellen Portfolios, ist 5G-fähig, wird neue und verbesserte automatisierte Fahr- und Parkfunktionen erhalten und nutzt die leistungsstarke fünfte Generation unseres elektrischen Antriebs“, sagte BMWs Entwicklungsvorstand Frank Weber.

Der iX ist laut BMW Vorreiter für eine zukünftige Generation von Autos, mit denen das Unternehmen Nachhaltigkeit, Fahrfreude und Premium-Charakteristik neu definiere. „Der BMW iX zeigt, wie wir neuen Technologien ein sehr modernes und emotionales Design geben können. Das Fahrzeug ist technologisch hochkomplex, in seiner Anmutung aber sehr klar und unkompliziert“, so BMW-Designleiter Adrian van Hooydonk. „Der BMW iX bietet einen mobilen Lebensraum, in dem der Mensch sich wohlfühlt und die Intelligenz des Fahrzeuges immer zur Verfügung steht, ohne sich aufzudrängen.“