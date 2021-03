Der BMW-Konzern hat verkündet, sich neu auszurichten. In den kommenden Monaten bringe das Unternehmen die ersten Vorreiter einer weitreichenden Technologie-Offensive auf die Straße. Gleichzeitig stelle man die Weichen für eine umfassende Neuausrichtung. „Für die kommenden Jahre haben wir einen klaren Fahrplan, um die Transformation unserer Branche zu einem echten Wettbewerbsvorteil für BMW zu machen: kompromisslos elektrisch, digital, zirkulär“, sagte Konzernchef Oliver Zipse.

Die Transformation hin zur vollelektrischen und vernetzten Mobilität verlaufe für BMW in drei Phasen: In der ersten Phase habe das Unternehmen mit dem Projekt i als Pionier der E-Mobilität die Technologie erschlossen und anschließend die Elektrifizierung in die Serie gebracht. Speziell in Form von Plug-in-Hybriden sei diese Technologie über das gesamte Produktportfolio ausgebreitet worden. Neben dem elektrischen Antrieb seien auch die steigende Bedeutung der Software und die digitale Interaktion mit dem Fahrzeug entscheidende Faktoren der Transformation.

Die zweite Phase der Transformation sei mit dem gleichzeitigen Angebot von verbrennungsmotorischen bis hin zu vollelektrischen Antrieben in denselben Modellen gestartet. Basis dafür seien intelligente Fahrzeugarchitekturen und ein flexibles Produktionsnetz, die eine „maximale Abtauschflexibilität“ zwischen den einzelnen Antriebsformen gewährleisten.

Ab 2023 will BMW rund ein Dutzend vollelektrische Modelle auf der Straße haben. Neben den bereits im Markt befindlichen BMW i3, MINI Cooper SE und BMW iX3 kommen dieses Jahr mit dem BMW iX und dem BMW i4 zwei weitere Voll-Stromer zu den Händlern – der i4 drei Monate früher als ursprünglich geplant, kündigte BMW an. „Der BMW iX und der BMW i4 geben 2021 den Startschuss für unsere Technologie-Offensive: An diesen beiden Fahrzeugen müssen sich E-Autos künftig messen lassen“, sagte Zipse. In den kommenden Jahren sollen vollelektrische Versionen der BMW 5er Reihe und des BMW X1 folgen. Hinzu kommen die BMW 7er Reihe sowie der Nachfolger des MINI Countryman und weitere Modelle. BMW will 2023 in rund 90 Prozent seiner heutigen Marktsegmente jeweils mindestens ein vollelektrisches Modell auf der Straße haben.

„Neue Klasse“

Nach 2025 soll die dritte Phase der Transformation von BMW greifen: Mit der „Neuen Klasse“ richte der Konzern sein seit Jahrzehnten erfolgreich gewachsenes Produktangebot neu aus. Die Neue Klasse zeichne sich durch drei zentrale Aspekte aus: „eine vollständig neu definierte IT- und Software-Architektur, eine neu entwickelte und hoch performante elektrische Antriebs- und Batteriegeneration und ein radikal neues Niveau von Nachhaltigkeit über den gesamten Lebenszyklus.“ Verbunden würden diese Stränge durch eine „kompromisslos für elektrische Antriebe optimierte Gesamtfahrzeugarchitektur“, die bezüglich Digitalisierung und Elektrifizierung Maßstäbe setze und dabei die BMW-Charakteristik in die Zukunft übertragen werde.

„Die BMW Group steht wie kein anderes Unternehmen dafür, sich nie mit dem Erreichten zufrieden zu geben. Dieser Spirit wird die Neue Klasse prägen: High Tech auf vier Rädern für Kunden, die schon in fünf Jahren erleben wollen, wie sich Mobilität in 2030 anfühlt“, so Zipse. Die Kombination aus Aerodynamik mit neuen Proportionen und einem vergrößerten Innenraum sowie einem neu entwickelten, „hochintegrierten“ Batterie-Konzept und optimiertem Zelldesign werde in der Neuen Klasse „signifikante Sprünge“ beim Stromverbrauch ermöglichen und ziele bei Reichweite und Herstellkosten auf das Niveau moderner Verbrennungsmotoren.

Grundlage für die neue Antriebsgeneration werden laut BMW hochskalierbare Baukästen sein, die von den volumenstarken Modellen bis hin zu besonders sportlichen M-Modellen alle Segmente und Varianten der Neuen Klasse abdecken können. Dabei sei auch ein elektrischer Antrieb auf Basis der Wasserstoff-Brennstoffzelle denkbar. „Das BMW-typische Fahrerlebnis wird durch die Auslegung auf vollelektrische Fahrzeuge nochmals intensiviert und durch ein State-of-the-Art Angebot im Bereich Fahrerassistenzsysteme und hochautomatisiertes Fahren ergänzt“, heißt es.

„Secondary First“ & Kreislaufwirtschaft

Bei den Modellen der Neuen Klasse will BMW das Thema Nachhaltigkeit „auf ein radikal neues Niveau“ heben. Neben dem Umstieg auf erneuerbare Energien in Produktion und Lieferkette werde das Unternehmen auch seinen Ressourcenverbrauch deutlich reduzieren. „2017 hat die Menschheit zum ersten Mal mehr als 100 Milliarden Tonnen Rohstoffe binnen eines Jahres abgebaut – diesem Trend müssen wir auch in der Autoindustrie entgegenwirken“, sagte Zipse. „Wer die knappen Ressourcen unserer Erde für sein Geschäftsmodell nutzen will, braucht dafür in Zukunft gute Gründe.“

Entsprechend solle der Anteil von Sekundärmaterialien – zum Beispiel recyceltem Stahl, Kunststoff oder Aluminium – deutlich steigen, um mit der Neuen Klasse den Ressourcenabbau zu minimieren. Dazu prüfe BMW einen Paradigmenwechsel mit einem „Secondary First“-Ansatz in der Entwicklung – also dem Einsatz von Sekundärmaterialien überall dort, wo die Qualität und die Verfügbarkeit der Materialien dies erlauben. „Unser klarer Anspruch ist: Das ‚grünste‘ Elektroauto kommt von BMW“, unterstrich Zipse. Daher werde künftig das Recycling bereits beim Design der Fahrzeuge mitgedacht.

Kennzeichnend für die dritte Phase der Transformation des Konzerns werde ein schrittweiser Rückgang des Absatzes von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor sein. Der Absatz vollelektrischer Fahrzeuge dürfte nach Schätzung von BMW zwischen 2025 und 2030 im Durchschnitt jährlich um mehr als 20 Prozent zulegen. Auf Basis seiner aktuellen Markterwartungen geht das Unternehmen davon aus, dass im Jahr 2030 mindestens 50 Prozent seines weltweiten Absatzes aus vollelektrischen Fahrzeugen bestehen wird. „Der tatsächliche Wert dürfte sich dabei von Markt zu Markt deutlich unterscheiden und nicht zuletzt maßgeblich vom Fortschritt beim regionalen Ausbau der Ladeinfrastruktur abhängig sein“, merken die Bayern an.

MINI wird Elektroauto-Marke

Einzelne Segmente will BMW in Zukunft ausschließlich mit vollelektrischen Modellen bedienen, eine Vorreiterrolle kommt dabei der Tochter MINI zu: Die britische Marke werde 2025 zum letzten Mal ein neues Modell mit Verbrenner-Variante auf den Markt bringen, danach folgten nur noch vollelektrische Modelle, verkündete der Konzern. 2027 werde der Anteil vollelektrischer Fahrzeuge am MINI-Absatz bei mindestens 50 Prozent liegen. Anfang der 2030er-Jahre werde die Marke dann über ein ausschließlich vollelektrisches Angebot verfügen.

Derzeit wird der vollelektrische MINI Cooper SE im Werk Oxford gefertigt. 2023 startet im Werk Leipzig der Nachfolger des MINI Countryman. Das neue Crossover-Modell soll dort sowohl mit Verbrennungsmotoren als auch mit reinem Elektroantrieb vom Band laufen. Auf der Basis einer neuen, von Beginn an für reine E-Mobilität entwickelten Fahrzeugarchitektur sollen von 2023 an in China zudem in einer Kooperation mit dem lokalen Hersteller Great Wall Motor rein batteriebetriebene MINI entstehen.