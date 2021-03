Hyundai unterstützt Entwicklung von Wasserstoff-Rennwagen

Hyundai gehört zu den wenigen großen Autoherstellern, die zeitnah Wasserstoff-Brennstoffzellen-Elektrofahrzeuge in größerer Stückzahl bauen wollen. Um mit Wasserstoff betriebene Elektrotechnik voranzubringen, engagieren sich die Südkoreaner auch im Motorsport – unter anderem mit einer neuen Partnerschaft mit Forze Hydrogen Racing.

Forze ist ein niederländisches Studenten-Team, das Brennstoffzellen-Elektro-Rennfahrzeuge entwickelt, baut und einsetzt. Mit dem Forze IX entsteht derzeit der neueste Bolide. Auf die Entwicklungsphase in diesem Jahr sollen 2022 die zweite Finanzierungsrunde und die Fertigstellung folgen. Das Ziel: „Der Forze IX soll das weltweit schnellste Wasserstoff-Rennfahrzeug werden und dem nachhaltigen, umweltfreundlichen Rennsport zum Durchbruch verhelfen.“

Der allradangetriebene Forze IX kann eine Höchstgeschwindigkeit 300 km/h erreichen, von 0 auf 100 km/h geht es in weniger als drei Sekunden. Das Gewicht liegt bei 1500 Kilogramm. Für den Antrieb sorgen zwei wasserstoffbetriebene Brennstoffzellen-Systeme mit einer Gesamtleistung von 240 Kilowatt und einem Akkumulator mit einer maximalen Leistung von 600 Kilowatt.

Man sehe in der Zusammenarbeit mit Forze die Möglichkeit, die Grenzen der Wasserstoff-Mobilität zu verschieben, erklärt Hyundai. Dazu finde künftig ein Technologie-Austausch mit Experten des Hyundai Motor Europe Technical Center (HMETC) in Rüsselsheim statt. „Die Verbindung der führenden Position von Hyundai in der Wasserstoff-Elektromobilität mit den Ambitionen von Forze in der Weiterentwicklung dieser Technologie auf Racing-Niveau bietet perfekte Voraussetzungen, um die Grenzen des Machbaren für die Entwicklung des emissionsfreien Rennsports zu verschieben und den nächsten Meilenstein zu erreichen“, heißt es.

Das Motorsport-Team von Forze besteht aus über 60 Studenten der Technischen Universität Delft mit unterschiedlichen Ausbildungen. Sie arbeiten jeweils ein Jahr lang in Voll- oder Teilzeit zusammen, um Erfahrungen in der Teamarbeit und im Bereich der Brennstoffzellen-Technologie zu sammeln. Hyundai Motor bringt nun sein Wissen in der Forschung und Entwicklung von Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen mit ein. Der südkoreanische Autobauer hatte 2013 mit dem SUV ix35 Fuel Cell das erste in Serie gebaute Brennstoffzellen-Elektroauto eingeführt. Heute produziert Hyundai neben dem neuen Brennstoffzellen-SUV Nexo den mit Wasserstoff betriebenen Schwerlast-Lkw Xcient Fuel Cell.

Hyundai treibt auch vollelektrischen Motorsport voran: Die Ingenieure von Hyundai Motorsport am Stammsitz in Alzenau haben ein Batterie-Hochleistungsfahrzeug entwickelt – den Veloster N ETCR. Der Rennwagen wird erstmals bei der neuen elektrischen Rennserie ETCR an den Start gehen. Zudem plant Hyundai im Rahmen der ETCR den Einsatz eines Wasserstoff-Generators als Energielieferant für E-Boliden.