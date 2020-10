Hyundai hat im Oktober die ersten sieben Exemplare des Xcient Fuel Cell an Kunden in der Schweiz übergeben. 43 weitere sollen noch in diesem Jahr folgen, bis 2025 sollen 1600 Einheiten in das Land kommen. Der Xcient Fuel Cell ist der weltweit erste in Serie gebaute elektrische Schwerlast-Lkw mit Wasserstoff-Brennstoffzellen-System für mehr Reichweite. Der Start in der Schweiz markiert den offiziellen Eintritt von Hyundai in den europäischen Nutzfahrzeugmarkt.

Das südkoreanische Unternehmen sieht die Einführung der Xcient Fuel Cell in Europa als einen Schlüssel zur globalen Expansion von Brennstoffzellen-Lkw. Die jetzt an die Firmen Coop, Migros, Traveco, Galliker Logistics, Camion Transport, F. Murpf AG und G. Leclerc Transport AG ausgelieferten Fahrzeuge werden für den Transport von Konsumgütern durch die Schweiz eingesetzt. Der Betrieb wird durch ein „grünes“ Wasserstoff-Ökosystem unterstützt.

Der Xcient Fuel Cell verfügt über ein 190 kW (258 PS) starkes E-Antriebssystem mit zwei 95-kW-Brennstoffzellen-Einheiten. Sieben Tanks stellen eine Speicherkapazität von insgesamt 32,09 kg Wasserstoff zur Verfügung. Die Reichweite mit einer Tankfüllung liegt bei 400 Kilometern. Das Betanken ist in maximal 20 Minuten erledigt. Bei der Entwicklung des Xcient Fuel Cell habe eine optimale Balance zwischen den Einsatzbedingungen der Kunden und der Betankungsinfrastruktur in der Schweiz im Fokus gestanden, so der Hersteller.

Hyundai rechnet mit einer weltweit steigenden Nachfrage nach umweltfreundlicherer Mobilität im Nutzfahrzeugbereich. Zukünftig wollen die Südkoreaner auch in den USA in Serie produzierte Schwerlastwagen mit Brennstoffzellenantrieb ausliefern und eine Wasserstoff-Wertschöpfungskette aufbauen. Letztere soll von der Produktion des Wasserstoffs über Betankungsanlagen bis hin zu Service und Wartung alle notwendigen Schritte umfassen. Für den nordamerikanischen Markt sieht Hyundai die Einführung einer 6×4-Sattelzugmaschine mit Brennstoffzellenantrieb vor. Weiteres großes Wachstumspotenzial sieht das Unternehmen in China, wo Hyundai wie in der Schweiz mit verschiedenen Partnern zusammenarbeiten will. Für die Volksrepublik sind ein mittelschwerer Lkw sowie zwei schwere Lkw mit Wasserstoff-Antrieb geplant.

Neuer Xcient Fuel Cell bereits in Arbeit

Hyundai arbeitet schon an der nächsten Generation des Xcient Fuel Cell, die auf einer speziellen Plattform für Brennstoffzellen-Lkw basiert. Diese werde über eine E-Achse und zwei 200-kW-Brennstoffzellensysteme verfügen. Die neue Modellreihe soll 4×2- und 6×2-Lkw sowie 4×2-Sattelzugmaschinen umfassen, mit denen man „einen bedeutenden Teil“ des europäischen Schwerlastwagen-Marktes abdecken könne. Der bis zu 44 Tonnen schwere Sattelzug soll mit einer Tankfüllung eine Reichweite von bis zu 1000 Kilometern erlauben.

Den aktuellen Xcient Fuel Cell vertreibt Hyundai in der Schweiz über das Unternehmen Hyundai Hydrogen Mobility (HHM), ein Joint Venture mit dem Wasserstoff-Spezialisten H2 Energy. HHM wiederum arbeitet mit Hydrospider, einem Joint Venture von H2 Energy, des Energiekonzerns Alpiq (beide aus der Schweiz) und des internationalen Gasunternehmens Linde, zusammen. HHM bietet die Xcient Fuel Cell im Leasingverfahren ohne Anfangsinvestition an. Die Versorgung mit Wasserstoff stellt Hydrospider sicher. Dadurch werde das Geschäftsmodell wirtschaftlich und habe Wachstumspotenzial, heißt es. Zum Tanken ist in der Schweiz die Errichtung von über 100 Stationen vorgesehen, die sich auch für Wasserstoff-Pkw eignen.

Hyundai will das in der Schweiz eingeführte Wasserstoff-Geschäftsmodell mittelfristig auf weitere europäische Märkte ausdehnen. Derzeit prüfe das Unternehmen Partnernetzwerke in Österreich, Deutschland, den Niederlanden und Norwegen. Der Xcient Fuel Cell der ersten Generation wird allerdings nicht für Deutschland produziert und zugelassen.