Tesla baut seit letztem Jahr in Brandenburg nahe Berlin seine erste europäische „Gigafactory“ für Elektroautos. Später soll dort auch die „weltgrößte“ Batteriefabrik entstehen. Geplant ist, dass schon ab Mitte dieses Jahres Fahrzeuge die Werkshallen verlassen. Der ambitionierte Zeitplan wird von den zuständigen Politikern und Behörden unterstützt – Tesla geht es aber offenbar nicht schnell und reibungslos genug voran.

„Der deutsche Genehmigungsrahmen für Industrie- und Infrastrukturprojekte sowie für die Raumplanung steht in direktem Gegensatz zu der für die Bekämpfung des Klimawandels notwendigen Dringlichkeit der Planung und Realisierung solcher Projekte“, kritisierte Tesla laut der Deutschen Presse-Agentur in einer Stellungnahme. „Besonders irritierend“ sei, dass es 16 Monate nach dem Antrag noch keinen Zeitplan für die Erteilung einer endgültigen Genehmigung gebe. Das „eklatanteste Problem“ sei, dass in aktuellen Verfahren und Gesetzen Projekte, die den Klimawandel bekämpften und solche, die ihn beschleunigten, gleich behandelt würden.

Der US-Elektroautobauer äußerte sich in einem Verfahren zwischen der Deutschen Umwelthilfe (DUH) und der Bundesrepublik vor dem Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg. Die Umweltorganisation fordert, dass die Bundesregierung dazu verurteilt wird, ein Programm aufzustellen, um das nationale Klimaschutzziel 2030 zu erreichen. Tesla reichte die Stellungnahme als „Freund des Gerichts“ ein, da es im Interesse des Verfahrens sei, die Erfahrungen zu teilen.

Die Tesla-Großfabrik in der Gemeinde Grünheide kommt gut voran, wird unter anderem aufgrund des hohen Tempos bisher aber nur mit vorläufigen Genehmigungen gebaut. Das Projekt hat zudem immer wieder mit Einwänden von Umweltschützern und daraus resultierenden Unterbrechungen zu kämpfen, bemängelt wird insbesondere der mutmaßlich hohe Wasserverbrauch der geplanten Produktion. Aufgrund der bisherigen Verzögerungen vermuten einige, dass Tesla nicht wie angekündigt ab diesem Sommer Elektroautos in Deutschland produzieren kann, offiziell gilt der Zeitplan jedoch weiter.

Tesla schlägt in der aktuellen Stellungnahme Maßnahmen vor, um die Genehmigungsabläufe zu verbessern. Dazu gehören beschleunigte Verfahren für nachhaltige Projekte sowie die Berücksichtigung auch indirekter Auswirkungen auf die Umwelt. Aktuell könnten Hinweise auf relativ geringe lokale Folgen in größerem Maßstab positive Projekte verhindern, argumentiert der Konzern. Tesla kritisiert auch, dass bei der Beteiligung der Öffentlichkeit „einige der aktuellen Bestimmungen zu Missbrauch einladen“. So würden große Anhörungen „Lautstärke statt Substanz“ belohnen.

In Brandenburg will Tesla zunächst das Model Y herstellen, in den USA und China ist das Mittelklasse-SUV schon auf dem Markt. Später sollen auch die Mittelklasse-Limousine Model 3 sowie ein für den europäischen Markt konzipiertes Elektroauto vom Band laufen. Nach weiteren Ausbaustufen will Tesla jährlich 500.000 Fahrzeuge in Deutschland fertigen können, die Belegschaft soll dazu bis Ende 2022 auf 12.000 Personen wachsen. Konkretes zu den Plänen für Elektroauto-Akkus ist noch nicht bekannt, lediglich die Produktion der neu entwickelten Batteriezellen vom Typ 4680 steht fest.