Dass Toyota deutlich später als die Konkurrenz und zunächst vor allem in Asien auch auf reine Elektroautos setzen will, halten viele für einen Fehler. Noch geht die Strategie der Japaner mit Fokus auf Hybridantriebe aber auf, das zeigen die jüngsten Ergebnisse auf dem europäischen Markt.

Im ersten Quartal 2021 verkaufte Toyota Motor Europe (TME) 287.678 Fahrzeuge der beiden Marken Toyota und Lexus – ein Zuwachs gegenüber dem gleichen Quartal des Vorjahres um sechs Prozent. Der Marktanteil stieg um 0,1 Prozentpunkte auf 6,6 Prozent, den höchsten Wert in einem ersten Quartal in der Unternehmensgeschichte. Einen Rekord feierte auch die Marke Toyota: 6,4 Prozent Marktanteil sind ein neuer Bestwert und sorgen für Platz zwei in der Rangliste der Marken mit den meisten Pkw-Verkäufen.

Insbesondere die Kundennachfrage nach der Hybridflotte von Toyota und Lexus ist weiter gestiegen: Der Hybridanteil an den Gesamtverkäufen erreichte mit 56 Prozent in Europa und 67 Prozent in Westeuropa neue Höhen. Auch in Osteuropa – unter anderem mit Russland, der Türkei und Israel – zog die Nachfrage an, hier kletterte der Anteil im Vergleich zum Vorjahresquartal um fünf Prozentpunkte auf 27 Prozent.

Die Marke Toyota konnte im ersten Quartal um sechs Prozent auf 268.607 Einheiten zulegen, der Marktanteil stieg so um 0,4 Prozentpunkte auf 6,4 Prozent. Bei den Hybridfahrzeugen verzeichnete Toyota ein Plus von 15 Prozent auf 148.671 Einheiten – 55 Prozent des gesamten Fahrzeugabsatzes der Marke. Lexus konnte seine Verkäufe in den ersten drei Monaten des Jahres um 4,0 Prozent auf 19.071 Fahrzeuge steigern. Hier liegt der Hybrid-Mix noch höher: bei 93 Prozent in Westeuropa und bei 62 Prozent in Europa insgesamt.

„Wir blicken optimistisch in die Zukunft: Die Auftragslage ist sehr gut, und wir werden unser elektrifiziertes Modellprogramm in diesem Jahr weiter ausbauen“, sagte TME-Präsident und -CEO Matt Harrison. Toyota hat angekündigt, in wenigen Tagen die nächsten Schritte seiner Elektrifizierung vorzustellen. Es werden Details zu ersten vollelektrischen Großserien-Modellen der Kernmarke sowie dazugehörigen Angeboten erwartet. Der japanische Autoriese könnte zudem über den Stand der Entwicklung bei Akkus der neuesten Generation mit Festkörper-Technologie informieren.